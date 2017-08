Je n'aime pas le classique... Sauf quand il me permet de découvrir le patrimoine

Devant l'église de Polignac, vendredi, le quatuor Horsnormes termine de s'installer. — C. Barrois / 20 Minutes

Vous n’aimez pas la musique classique ? Ou alors vous aimez plutôt ça mais vous vous abstenez parce que vous « n’y connaissez rien » ?

Pas de panique. Cet été, 20 Minutes vous emmène sur la route des festivals qui ont mille et une idées malines pour faire enfin apprécier le classique.

Aujourd’hui, nous avons pu constater que tous les chemins menaient à La Chaise-Dieu, temple de la musique classique du 18 au 27 août.

Il est des endroits plus difficiles à rallier que d’autres, malgré leur aura. La Chaise-Dieu, village de Haute-Loire d’environ 600 âmes, en fait partie. Mais le célèbre festival de musique classique qui l’anime depuis plus de cinquante ans a décidé de faire de sa localisation un atout : depuis quatre ans, des formations de musiciens jouent de village en village, en partant du Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest pour se regrouper et interpréter une sérénade commune. Des pérégrinations pour aller au-devant du public et jouer la carte de la proximité avant le concert d’ouverture du soir, dans l’abbatiale.

>> A lire aussi : QUIZ. Connaissez-vous ces musiques classiques utilisées dans des publicités?

10h30, vendredi, sur la place du village d’Aiguilhe, le quatuor HORNormes termine sa mise en place. Le public arrive par grappes, chacun prenant sa chaise et l’installant où ça lui chante pour apprécier au mieux le spectacle. Quand les premières notes retentissent, les musiciens s’adressent à une petite centaine de personnes. Les gens du village, bien sûr, mais aussi des vacanciers qui se sont arrêtés un peu par hasard, ou encore des gens de la région qui avaient coché la date sur leur calendrier.

Derrière, saint Michel veille pic.twitter.com/IS47PDBvC7 — Claire Barrois (@ClaireBarrois) August 18, 2017

C’est le cas de Gisèle et Françoise. Les deux cousines de 58 et 66 ans viennent de Lapte, à 30 km de là, comme tous les ans. Depuis trois ans, elles guettent le concert gratuit d’Aiguilhe et en profitent pour monter à la chapelle Saint Michel et faire une journée de tourisme. « C’est notre rituel de l’été, glisse Françoise. C’est une halte tellement agréable que peu importe ce qu’ils jouent. On n’est jamais déçues parce que ce sont des jeunes tout juste diplômés des conservatoires qui ont beaucoup de talent. »

Un rendez-vous incontournable

Cette année, elles sont venues avec leurs petites-filles, qui se rendaient pour la première fois de leur vie au concert. « C’est vachement bien en fait ! », s’est exclamée Océane, 11 ans, à la fin du récital. Pari gagné pour sa grand-mère, et pour Julien Caron, le directeur du festival, qui tient à faire de cette journée de sérénades, créée il y a quatre ans, un rendez-vous incontournable pour donner accès à la musique à tout un chacun. Mission réussie pour lui aussi.

Et pour clore le concert, un ragtime de Scott Joplin pic.twitter.com/Uh27dncCOc — Claire Barrois (@ClaireBarrois) August 18, 2017

Pour preuve, Jean-Pierre, Mireille et leurs amis avaient carrément décidé de bloquer leur journée pour assister à tous les concerts du jour avec leurs amis. Ils ont circulé entre les parcours pour tout entendre. « La première fois que nous sommes venus, c’est parce que nous avions gagné une place, explique Mireille. On s’est rendu compte qu’il y avait des conférences qui nous permettaient de comprendre la musique. Depuis, on assiste à tous les concerts gratuits et on essaie de venir à quelques concerts payants à chaque édition. » Selon son mari, « le festival se diversifie, se démocratise et se délocalise. Toute la région est investie », remarque-t-il.

Un festival attendu par les habitants

Et ce n’est pas Marie-Antoinette qui regrettera la présence du festival. Cette habitante de La Chaise-Dieu, très fière d’avoir été femme de chambre dans un hôtel de la ville et d’avoir ainsi pu prendre soin des costumes de scène de grands chanteurs, attend l’événement avec impatience tous les ans. « Le festival amène du monde, c’est agréable, remarque la retraitée. Et je profite des concerts gratuits et des offres à 8 euros pour les Casadéens, les seuls auxquels j’assiste dans l’année. » Et à voir la foule se presser à l’abbatiale pour le concert d’ouverture, l’enthousiasme n’est pas près de retomber.