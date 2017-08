VIDEO. Concours France Musique: L'occasion de se lâcher en vidéo pour les musiciens amateurs de classique

Tous les âges et de nombreux instruments (même le soubassophone) sont représentés dans les vidéos. — Superstock / Sipa

« Tout est permis, ce qui compte, c’est la créativité ! » Dès l’annonce du concours vidéo lancé par France Musique à destination de ses auditeurs musiciens amateurs, le ton était donné. Et à quelques jours de la fin des candidatures, dont la limite est fixée au 15 août, le site Internet de la radio dédiée à la musique classique est satisfait du projet.

Une réappropriation du répertoire classique

« Nous avons reçu une centaine de vidéos, on en a publié 25 sur notre site, précise Nathalie Moller, la coordinatrice du projet. C’est vraiment sympa à regarder, on sent que tous les participants ont pris du plaisir à tourner leur vidéo. Les gens se réapproprient le répertoire classique et c’est vraiment intéressant. » Comme, par exemple, la « soubarabande », la sarabande de Haendel interprétée au soubassophone.

Et parmi les vidéos qui sortent du lot, on compte des interprétations sur des instruments inventés par les candidats. Comme cet instrument, sans nom, inspiré des premiers instruments électroniques, qui remplace le violoncelle du Cygne de Saint-Saëns à merveille.

Seules conditions pour ceux qui souhaiteraient encore participer au concours : avoir plus de 16 ans et choisir une œuvre dans le domaine public. Il faut ensuite s’inscrire grâce à un formulaire disponible sur le site Internet de France Musique et envoyer sa vidéo avant le 15 août.

Résultats le 28 août

Pas d’inquiétude si vous ne la retrouvez pas sur la chaîne YouTube de la radio : « Toutes les vidéos ne sont pas publiées sur YouTube mais tout sera montré au jury [composé de la flûtiste Magali Mosnier, le percussionniste Emmanuel Curt, la mezzo Léa Desandre, le Youtuber PV Nova, et le parrain de l’orchestre de jeunes Démos Lilian Thuram], qui sélectionnera une vidéo gagnante, l’autre étant élue par les internautes sur YouTube », précise Nathalie Moller. Les résultats seront annoncés dans la matinale du 28 août.