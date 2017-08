VIDEO. Le «Carpool Karaoke» devient une série et Will Smith est le premier invité

Will Smith et James Corden dans un épisode de «Carpool Karaoke - The Series». — Apple Music

Le Carpool Karaoke, pastille humoristico-musicale du Late Late Show With James Corden est devenu culte dès sa première diffusion il y a deux ans. Le concept est simple : au volant d’une voiture, le Britannique discute avec la star qui est montée à bord avec lui et chante avec elle ses plus grands tubes. Adele, Lady Gaga, Stevie Wonder, Elton John, les Red Hot Chilli Peppers… la liste des artistes qui se sont prêtés au jeu est prestigieuse.

Forcément, un tel succès a aiguisé les appétits. Le Carpool Karaoke est ainsi devenu une série disponible sur Apple Music. Le premier épisode vient d’être mis en ligne, avec Will Smith en invité. Et forcément, Gettin’Jiggy wit It passe à fond la caisse. A un moment, un brass band débarque et l’ex-Prince de Bel-Air et James Corden embarquent même à bord d’un hélicoptère…

James Corden ne sera pas dans tous les épisodes

Seize épisodes sont annoncés. Alicia Keys, Ariana Grande, Metallica, Miley Cyrus ou Shaquille O’Neal, entre de nombreux autres se succéderont dans l’habitacle. Mais sachant que James Corden n’apparaît pas dans tous les épisodes, on se demande si tout ça ne risque pas de perdre un peu (beaucoup) de son charme…