La chanteuse Tal victime d'un malaise après un concert

Tal, en concert le 14 juillet à Toulouse. — Jean-Marc Haedrich/SIPA

« J’ai fait un petit malaise en sortant de scène… Beaucoup de fatigue morale et physique. Mille excuses pour tous ceux qui m’attendaient après le show. J’ai l’habitude de m’arrêter et faire des photos avec vous. » C’est ce que Tal a écrit à ses « amouww », sa communauté de fans, pour leur expliquer son départ précipité, mardi, à l’issue de son concert au Grau du Roi.

La chanteuse a également tenu à les rassurer en précisant : « En tout cas, ça va mieux et je vais maintenant me reposer jusqu’au 7 août pour la date au Lavandou. » Un repos bien mérité pour l’interprète Des fleurs et des flammes, qui est en tournée depuis des mois.