Mort de Chester Bennington: L'hommage poignant du groupe Linkin Park à son leader

Le groupe Linkin Park a rendu un vibrant hommage à son leader. — Larry Marano/Shuttersto/SIPA

Profondément bouleversés par la mort de leur leader charismatique, les membres du groupe Linkin Park ont rendu hommage à Chester Bennington sur Twitter en postant un message rempli d’amour et de reconnaissance pour celui qui a imposé sa « voix pleine d’entrain, ambitieuse et créative ».

Les mots très touchants expriment également l’émotion et l’incompréhension ressenties par le groupe et ses amis. Ils témoignent aussi de tout leur soutien à la famille de Chester Bennington et à sa femme Talinda.

« Nos cœurs sont brisés »

« Nos cœurs sont brisés. Des vagues de chagrin et de déni continuent de traverser nos familles alors que nous tentons de comprendre ce qu’il s’est passé. (…) Nous essayons de nous souve­nir que les démons qui t’ont emporté loin de nous ont toujours fait partie de toi. Après tout, c’était la manière dont tu expri­mais ces démons qui a permis aux gens de t’aimer. », ont écrit les anciens acolytes de Chester Bennington, qui s’est donné la mort le 20 juillet dernier.

« Nous t’aimons, tu nous manques »

Les membres du groupe terminent en remerciant leur leader : « Même si nous ne savons pas quel chemin pren­dra notre futur, nous savons que tu as rendu nos vies meilleures. Merci pour ce cadeau. Nous t’aimons, tu nous manques. Jusqu’à notre prochaine rencon­tre… »

Un hommage vibrant à un chanteur « dont l’absence laisse un vide qui ne pourra jamais être comblé ».