VIDEO. Linkin Park: Chester Bennington avait-il choisi une date symbolique pour sa mort?

Le chanteur de Linkin Park, Chester Bennington, ici lors d'un concert, le 4 juillet 2017 à Londres, est décédé le 20 juillet. — CWA/WENN.COM/SIPA

Chester Bennington, le leader du groupe Linkin Park, s’est pendu jeudi dans sa résidence privée de Los Angeles.

Son suicide est survenu le jour même où l’on aurait dû fêter le 53e anniversaire d’une autre star de la scène rock, également décédée et dont il était proche : Chris Cornell, l’ancien chanteur de Soundgarden qui a mis fin à ses jours en mai dernier.

VIDÉO — Suicide de Chester Bennington (Linkin Park): Sa lettre à Chris Cornell dévoilée... https://t.co/w5FeUvyaJK pic.twitter.com/pTCb4OAT8z — Purepeople.com (@purepeople) July 21, 2017

Une lettre émouvante pour son ami

Dans une lettre émouvante, Chester Bennington avait exprimé son chagrin face à la mort de son ami, rappelle Purepeople. Cette disparition avait terriblement affecté le chanteur, également père de six enfants.

« Je me suis réveillé avec (…) le regard inquiet de ma femme. Elle m’a dit que mon ami venait de mourir. Des pensées de toi se bousculaient alors dans mon esprit et j’ai pleuré. Je pleure toujours, avec peine, et aussi la gratitude d’avoir partagé quelques moments particuliers avec toi et ta magnifique famille. »

« Merci de m’avoir permis de faire partie de ta vie »

Pionnier du grunge avec son groupe Soundgarden, Chris Cornell était un véritable mentor pour Chester Bennington.

« Tu m’as inspiré de tant de manières. Ton talent était pur et sans égal (…) Je ne peux pas imaginer un monde sans toi. J’espère que tu trouveras la paix dans ta prochaine vie. J’envoie mon amour à ta femme et tes enfants, tes amis et ta famille. Merci de m’avoir permis de faire partie de ta vie. Avec mon amour. Ton ami. »