Mort de Chester Bennington: Le monde de la musique pleure le chanteur de Linkin Park

Le chanteur de Linkin Park (ici en 2008) est décédé le 20 juillet 2017. — WENN/SIPA

Il a rejoint la longue liste des artistes partis trop tôt. L'annonce de la mort de Chester Bennington, qui a vendu des dizaines de millions d'albums avec Linkin Park, a secoué le monde de la musique, jeudi. Comme Chris Cornell il y a deux mois, le Bennington s'est semble-t-il suicidé après avoir combattu pendant des années ses démons, l'addiction et la dépression. De nombreux artistes lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, de Rihanna à Nickelback.

C'est son compère Mike Shinoda qui a confirmé la triste nouvelle: «Sous le choc et le cœur brisé, mais c'est vrai», écrit le rappeur de Linkin Park, en attendant une déclaration officielle du groupe.

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one. — Mike Shinoda (@mikeshinoda) July 20, 2017

«Jésus, non!», s'exclame Corey Taylor, le chanteur de Slipknot, autre groupe phare du nu-metal des années 2000, qui a visiblement du mal à y croire.

Jesus No... — MARY POPPINS, Y'ALL! (@CoreyTaylorRock) July 20, 2017

Rihanna, elle, était fan d'une «bête vocale, le talent le plus impressionnant que j'aie vu live»

😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢 Literally the most impressive talent I've ever seen live! Vocal beast! #RIPChester #LinkinPark A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Jul 20, 2017 at 11:37am PDT

Du metal au rap

En mélangeant les genres, Linkin Park avait à la fois des fans dans le monde du rock et dans celui du rap. Côté guitare, Bennington est salué par Nile Rogers, Nickelback, Imagine Dragons, Billy Idol, One Republic ou encore My Chemical Romance.

#RIPChesterBennington I remember the 1st day I went in the basement Warner Bros. Records #Burbank to hear you 1at... https://t.co/gDkXtq5Vge — Nile Rodgers (@nilerodgers) July 20, 2017

"When life leaves us blind, love keeps us kind." - Chester Bennington. Rest easy sir. pic.twitter.com/RLhmf0UR0B — Nickelback (@Nickelback) July 20, 2017

no words. so heartbroken. RIP Chester Bennington. — Imagine Dragons (@Imaginedragons) July 20, 2017

Shocked about the news of Chester Bennington’s death. I have played shows with him recently..I will miss him & his great talent very much. — Billy Idol (@BillyIdol) July 20, 2017

Côté hip-hop, Chance the Rapper, Cypress Hill, Pusha T et d'autres ont également réagi, en attendant Jay Z avec qui Chester Bennington avait collaboré en 2004 pour l'album de mash-up Collision Course.

RIP Chester. Tragic ending. Condolences his family and friends and Linkin Park 🙏🏾 — Lil Chano From 79th (@chancetherapper) July 20, 2017