Sheila réagit à la mort de son fils: «Ce qui se dit sur la Toile me blesse profondément»

La chanteuse Sheila. (Illustration) — HARSIN ISABELLE/SIPA

Sheila a réagi à la mort de son fils, Ludovic Chancel, décédé dans la nuit du 7 au 8 juillet à l’âge de 42 ans. A la suite des nombreuses réactions publiées pendant le week-end, la chanteuse a pris la parole à travers un communiqué de presse diffusé sur Facebook ce mardi.

« Ludo a droit au silence, au respect et à la dignité »

« Pourquoi ? L’amour de ma vie, mon fils Ludovic, est parti rejoindre ses grands-parents. Aucun mot n’est à la hauteur de la douleur et de la solitude qui envahit le cœur d’une maman séparée de ce qu’elle a de plus cher au monde », confie celle qui fut surnommée « la petite fiancée des Français » dans les années 1960.

« Ce qui se dit sur la Toile ou ailleurs me blesse profondément. Pourquoi juger ? Ludo a droit au silence, au respect et à la dignité. Lui et moi savons. Dans ce moment de vie, je dois avoir la force d’être droite pour lui. Vos pensées et vos prières m’aident à traverser cette épreuve. Je vous en suis reconnaissante », écrit Sheila.

Ludovic Chancel était le fils unique de Sheila - de son vrai nom Annie Chancel - et du chanteur Ringo (Guy Bayle). Marié en 1973, le couple très médiatique avait divorcé en 1979.