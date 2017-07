VIDEO. Facebook Live: Cris Cab a chanté en direct depuis le studio de «20 Minutes»

MUSIQUE Le chanteur a interprété quatre morceaux en session acoustique, dont «Liar Liar» et son dernier single, «All of the Girls»...

Le chanteur Cris Cab — Tom Clark

Le chanteur Cris Cab s’est fait connaître mondialement avec le tube «Liar Liar» en collaboration avec Pharrell Williams

Il revient avec la chanson «All Of the Girls» feat. Pitbull

Il a chanté en live sur la page Facebook de «20 Minutes»

S’il y en a bien un qui sait faire des tubes, c’est bien Cris Cab. En 2014, sa collaboration avec Pharrell Williams sur le titre « Liar Liar » le propulsait dans le Top 10 dans 42 pays dans le monde. Un an plus tard, sa reprise de « Englishman in New York » se classait dans le Top 15 en France. Pour son nouveau single « All of The Girls », le chanteur américain de 24 ans a, cette fois, fait appel à Pitbull.

Avant la sortie de son album, prévue à la fin de l'année, Cris Cab est en tournée en France cet été. Il est passé par le studio de 20 Minutes pour interpréter en live sur notre page Facebook quatre titres: «Englishman in New York», une reprise de «Pumped up Kicks» des Foster the People, «Liar Liar» et «All of the Girls».