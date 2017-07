Cris Cab en live sur la page Facebook de «20 Minutes»

Le chanteur Cris Cab — Tom Clark

Le chanteur Cris Cab s’est fait connaître mondialement avec le tube «Liar Liar» en collaboration avec Pharrell Williams

Il revient avec la chanson «All Of the Girls» feat. Pitbull

Il sera en live sur la page Facebook de «20 Minutes» le jeudi 6 juillet à 14 heures

S’il y en a bien un qui sait faire des tubes, c’est bien Cris Cab. En 2014, sa collaboration avec Pharrell Williams sur le titre « Liar Liar » le propulsait dans le Top 10 dans 42 pays dans le monde. Un an plus tard, sa reprise de « Englishman in New York » se classait dans le Top 15 en France. Pour son nouveau single « All of The Girls », le chanteur américain de 24 ans a, cette fois, fait appel à Pitbull.

Après avoir fait la première partie du Dear Girl Arena Tour de Pharrell Williams en Europe et participé aux tournées d’Ariana Grande, Ellie Goulding, Lorde ou encore Sam Smith, et avant de nous faire danser tout l’été, Cris Cab fera un petit crochet par la rédaction de 20 Minutes le jeudi 6 juillet.

A 14 heures jeudi, il sera en live sur la page Facebook de 20 Minutes pour interpréter quatre titres en session acoustique : « Liar Liar », « Englishman in New York », « All Of The Girls » et une surprise.