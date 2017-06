QUIZ. Connaissez-vous ces musiques classiques utilisées dans des publicités?

La musique classique est très utilisée dans la publicité — Pexels/Pixabay

La musique classique est très utilisée par la publicité

Testez vos connaissances avec notre quiz

La musique classique, j’aime pas. Mais ça, je connais. Si certains slogans publicitaires nous restent dans la tête pendant des heures, voire des années, il en est parfois de même avec la musique. Elle reste attachée à des images, une marque. Et quand on la réentend dans un autre contexte, on ne peut s’empêcher de penser : « Oh, mais c’est la musique de la pub pour… ». Et comme la musique classique est une source inépuisable pour la publicité (il n’y a pas de droits d’auteur), vous en connaissez un paquet, de morceaux.

Saurez-vous les retrouver ? Pour cela, faites le test ci-dessous