«Summer of Love» 1967-2017: Notre playlist pour planer tout en se rebellant contre le système

Jimi Hendrix au Festival international de musique pop de Monterey en juin 1967, sommet musical du «Summer of Love» — BRUCE FLEMING/AP/SIPA

A la radio, sur les maillots de bain, dans des pubs ou à l’affiche de festivals… Le « Summer of Love » sera PARTOUT cet été à l’occasion des 50 ans du mouvement.

Cette récupération mercantile ne rend cependant pas hommage à l’esprit du mouvement. 20 Minutes veut croire à un nouvel « été de l’amour » possible et va partir à la recherche de l’esprit du Summer 67 dans le monde de 2017.

Ce deuxième épisode de notre série propose de chercher si les génies musicaux de 1967 ont des héritiers en 2017.

Make love, not war. Cet été, à l’occasion des 50 ans du « Summer of Love », 20 Minutes part à la recherche de l’esprit hippie, de la paix et de l’amour, de la contestation de l’ordre établi, de la liberté, du plaisir et du psychédélisme… Bref, un beau programme. Le but ? Tenter de raviver la flamme et croire en un nouvel « été de l’amour ». Mais peut-on imaginer cette quête sans musique ? N’oublions pas qu’aux côtés de la marie-jeanne et du LSD, elle a joué un rôle essentiel dans le mouvement Flower Power.

« Un moyens de s’opposer au système »

Alors que le jazz régnait en maître sur la beat generation, les jeunes contestataires aux cheveux longs ont quant à eux accueilli à bras ouverts une musique radicalement différente et beaucoup plus féroce à la fin des années 1960 : le rock. « Les jeunes se posèrent en rebelles qui trouvaient dans la musique un moyen de s’opposer au système gouvernemental et parental, explique Frédéric Monneyron, auteur avec Martine Xiberras de Le monde hippie : De l’imaginaire psychédélique à la révolution informatique (Imago). Le rock allait les aider à franchir un palier supplémentaire dans leur engagement contestataire ».

Du folk engagé de Dylan, à l’acid rock trippant des Pink Floyd, sans oublier l’envoûtant rock psyché d’Hendrix, le rock est donc devenu l’emblème de toute une génération avide de sensations fortes et assoiffée de peace and love, et de trip. Petit florilège (non exhaustif) des sons et des génies de l’époque. Et puisque 20 Minutes est plus que déterminé à ressusciter le « Summer of Love », on a essayé de trouver (et la tâche n’est pas simple), leurs « équivalents » en 2017. Ou pour être plus réaliste, tout simplement ce qu’on a sous la main aujourd’hui. Le meilleur comme le pire.

A la belle époque : Scott McKenzie, « San Francisco »

Nous : Alrima, « Claquettes chaussettes »

A la belle époque : Eric Burdon & The Animals, « San Franciscan Nights »

Nous : The Yokel, « Polaroids of summer »

A la belle époque : Grateful Dead, « The Golden Road »

Nous : Luis Fonsi et Daddy Yankee, « Despacito »

A la belle époque : Jefferson Airplane, « White Rabbit »

Nous : Le Villejuif Underground, « Can You Vote For Me ? »

A la belle époque : Procol Harum, « A Whiter Shade Of Pale »

Nous : Miley Cyrus, « Malibu »

A la belle époque : Simon & Garfunkel, « The Sound Of Silence »

Nous : Blondino, « Jamais sans la nuit »

A la belle époque : Ravi Shankar, tout

Nous : Petit Biscuit, « Sunset Lover »​

A la belle époque : Mama’s & The Papa’s, « California Dreamin' »

Nous : Cléa Vincent, « Jmy attendais pas »

A la belle époque : The Who, « My Generation »

Nous : La Femme, « Où va le monde »

A la belle époque : The Rolling Stones, « Paint It Black »

Nous : Group Doueh & Cheveu, « Tout Droit »

A la belle époque : Jimi Hendrix, « Purple Haze »

Nous : Kendji Girac, « Andalouse » (OK ça date mais on n’a pas trouvé mieux)

A la belle époque : Big Brother and the Holding Company et Janis Joplin, « Down on me »

Nous : Lady Gaga, « John Wayne »

A la belle époque : Joan Baez, « Eleanor Rigby »

Nous : Fishbach, « Un autre que moi »

A la belle époque : Bob Dylan, « All Along the Watchover »

Nous : Aliocha, « Sarah »

A la belle époque : The Doors, « The End »

Nous : Temples, « Certainty »

A la belle époque : The Beach Boys, « Good Vibrations »

Nous : Parcels, « Overnight »

A la belle époque : The Pink Floyd, « Arnold Layne »

Nous : David Guetta et Justin Bieber, « 2U »

Promis, on a fait de notre mieux.