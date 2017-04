Culture

ELECTRO Le nouveau collectif s’appelle Autrans…

Le groupe Fauve, sur scène - Fauve Corp

L.B.

Une pause de deux ans, c’est long. Mais ils sont de retour. En 2015, Fauve annonçait se retirer de la scène musicale au terme de deux années et demie de tournée. Trois des mecs du collectif à l’origine des « tubes » Kané ou Blizzard reviennent avec La paix, et un nouveau nom. Voilà Autrans, le collectif derrière un son beaucoup (mais alors beaucoup) plus électro. Sinon, le concept reste à peu près le même que la première version du projet : l’anonymat -ils portent des masques bien flippants dans le clip- et un peu de bricolage sonore.

Dans un communiqué cité par Les Inrocks, les membres racontent avoir cherché des nouveaux sons sur lesquels ils ont fini par poser leur texte. Après leur phase poético-slam un peu inclassable, ils évoquent des influences allant de la « techno/house mainstream des années 1990 » à « la violence gothique de Kanye West, les gospels futuristes des Frank Ocean et Bon Iver », n’oubliant pas Daft Punk, évidemment. Ce nouveau projet prendra-t-il comme celui de Fauve à l’époque ?

Mots-clés :