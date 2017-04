Culture

MUSIQUE Le groupe composé de membres des Petits chanteurs d'Asnières dévoile ce lundi son nouveau clip...

Image extraite du clip «Le Sens de la vie» des New Poppys. - Capture d'écran - Alexinho Mougeolle

F.R.

Après leur reprise de Non, non, rien a changé, les New Poppys livrent leur second single, une reprise du Sens de la vie de Tal, dont 20 Minutes vous présente le clip en exclusivité. Ce morceau est extrait de l’album Chanter pour rêver (Sony Music) sur lequel le groupe, composé de treize garçons des Petits chanteurs d’Asnières, interprète une douzaine de chansons du répertoire francophone (Les Poèmes de Michelle, S’il suffisait d’aimer, Un autre monde…).

Pour la bonne cause

Agés de 8 à 15 ans, les New Poppys mettent leur voix au profit de la bonne cause, à l’instar des Kids United puisque pour chaque album vendu, un euro est reversé à l’association Petits Princes qui réalise les souhaits d’enfants et adolescents gravement malades.

Le Sens de la vie est le troisième single du premier album de Tal, Le Droit de rêver, sorti en 2012. Il a été disque d’or, c’est-à-dire qu’il s’est écoulé à plus de 150.000 exemplaires.

Mots-clés :