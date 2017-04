Culture

DUO Le rappeur Black M et la bomba latino Shakira ont dévoilé le clip très sexy de leur chanson «Comme moi»...

Black M et Shakira dans le clip de leur chanson «Comme moi». - Capture d'écran

C.B.

Attention, tube de l’été potentiel en vue ! Vingt-quatre heures après avoir été mis en ligne sur YouTube, le clip du duo de Black M et Shakira, « Comme moi » n’était pas loin des 900.000 vues. Il faut dire que la danse du membre de la Sexion d’Assaut et la bomba latina peut difficilement laisser indifférent.

Lui torse nu, elle usant de son fameux déhanché et portant une perruque, les deux artistes ont trouvé le bon moyen de faire monter la température et de faire parler de leur chanson aussi par l’image. De quoi permettre à la chanson de devenir le tube de l’été ? On attend de voir !

