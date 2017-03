P.B.

Elle faisait du teasing depuis une semaine. Jeudi, Lorde a enfin mis en ligne son nouveau single, Green Light, quatre ans après son premier album. Révélée en 2013 à seulement 16 ans, la chanteuse néo-zélandaise revient ici avec un hymne dansant et un peu générique.

finally, here it is: the first single from my sophomore album, Melodrama... THIS IS GREEN LIGHT ❇️ https://t.co/chGRzjXdYs