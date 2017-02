Culture

La 37e édition des Brit Awards s’est tenue mercredi à Londres. David Bowie y a notamment décroché deux récompenses posthumes… Voici ce qu’il faut savoir sur cette cérémonie qui ne s’est pas distinguée par son exubérance.

L’hommage de « Dexter » à Bowie

Un an après sa mort, David Bowie a reçu, à titre posthume, le Brit Award de l’artiste britannique de l’année. Une récompense qu’il avait également décrochée en 1984 et 2014. « Si David Bowie avait pu être ici ce soir, il ne serait probablement pas venu », a plaisanté Michael C. Hall, qui joue dans la comédie musicale Lazarus composée par David Bowie et qui est venu chercher le trophée sur scène.

L’acteur, connu pour ses rôles dans les séries Six Feet Under et Dexter a ensuite rendu hommage à la star « dont la puissance dans le travail, la générosité et l’enthousiasme » l’inspirent tous les jours « pour devenir un homme meilleur ». Blackstar, ultime opus de David Bowie a par ailleurs reçu le trophée de l’album britannique de l’année. C’est son fils, le réalisateur Duncan Jones, qui est monté sur scène pour récupérer le prix.

Christine and the Queens bredouille

« Je n’ai pas les mots » avait réagi en janvier Christine and the Queens en apprenant qu’elle était en lice pour le Brit Award de la meilleure chanteuse internationale (non-Britannique). Dans cette catégorie, elle faisait face à Rihanna, Solange, Sia et Beyoncé. C’est cette dernière qui a été récompensée. Mais la nomination était sans doute une récompense en soi.

« Quoi qu’il arrive, je serai dans le même bouquet », avait écrit la Française sur Twitter avant la cérémonie en postant une image sur laquelle chacune des artistes nommées était symbolisée par une fleur.

Whatever happens, I got to be in the same bouquet. See you tonight (💐by @TahneeRRR) #brits pic.twitter.com/cFHwRGxQRe — Christine🌹theQueens (@QueensChristine) February 22, 2017

Chris Martin salue la mémoire de George Michael

Chris Martin s’est échappé de son groupe Coldplay pour rendre hommage à George Michael, décédé à Noël. Emu, il a interprété A Different Corner, le temps d’un duo virtuel avec la star.

La mise en scène était d’une touchante sobriété. Andrew Ridgeley, l’autre moitié du duo Wham, était aussi présent à la cérémonie : « Le ciel s’est écroulé » lorsque George Michael est mort, a-t-il déclaré.

Katy Perry politique

Katy Perry a été la seule à oser une prise de position. Alors qu’elle interprétait Chain To The Rythm, son dernier single, deux squelettes géants l’ont rejointe sur scène.

L’un était vêtu d’un costume à la cravate rouge, l’autre d’une robe carmin. Une claire allusion à Donald Trump et Theresa May, la Première ministre britannique, habillés de la même manière en janvier lors de leur rencontre officielle. Un député du parti conservateur de Theresa May s’est indigné de « l’arrogance » de cette « gauchiste » de Katy Perry.

Le palmarès intégral des Brit Awards 2017

Meilleur artiste britannique : David Bowie

Meilleure artiste britannique : Emeli Sande

Révélation : Rag 'N' Bone Man

Meilleur groupe britannique : The 1975

Meilleur single britannique : Little Mix avec Shout Out To My Ex

Meilleur album britannique : David Bowie avec Blackstar

Meilleur artiste international : Drake

Meilleure artiste internationale : Beyonce

Meilleur groupe international : A Tribe Called Quest

Meilleur clip d’artiste britannique : One Direction pour History

