Culture

INTERVIEW A l’occasion de la diffusion, ce mercredi soir sur C8, du concert « Age tendre - La tournée des idoles », le chanteur a répondu à nos questions...

Hugues Aufray en novembre 2015 sur le tournage du clip de sa chanson «Le soleil est de retour». - EREZ LICHTFELD/SIPA

Propos recueillis par Fabien Randanne

C8 joue ce mercredi soir la carte de la nostalgie en diffusant, à 21h, Âge tendre - La tournée des idoles . Un spectacle au cours duquel Sheila, Gérard Lenorman, Isabelle Aubret, Marcel Amont ou Linda de Suza, entre autres, interprètent leurs plus grands succès. Le show, qui fête ses années ses dix ans d’existence, a conquis au fil des ans près de 5 millions de spectateurs. Hugues Aufray, autre star à l’affiche de ce show enregistré au Zénith de Nantes, revient, pour 20 Minutes sur son «expérience»

Qu’est-ce qui vous a décidé à rejoindre la troupe d’Âge tendre ?

C’était quelque chose de totalement nouveau pour moi. J’avais un peu peur car jusque-là, j’ai toujours fait tout seul et ça a toujours très bien marché pour moi, je touche du bois. Je n’ai pas eu de traversée du désert. Au début, les tournées « Âge tendre » regroupaient des artistes qui avaient un peu disparu ou n’avaient fait qu’un tube, et avec le temps le niveau est devenu de plus en plus sélectif. Quand on me l’a proposé, je me suis dit : « Tiens faisons l’expérience ».

Vous êtes le premier à entrer en scène…

C’était la condition que j’ai posée. Je sais que certaines années l’ordre de passage des artistes pouvait créer des conflits d’ego. J’ai donc demandé à prendre la plus mauvaise place, celle que personne ne veut, celle du début, réservée généralement à un jeune artiste pas très connu, qui prend la salle à froid. J’ouvre donc le spectacle avec quatre chansons, à la quatrième les gens sont debout. Et franchement, que ce public, pas très jeune, vienne devant la scène comme à un concert rock, c’est pas mal !

Vos chansons traversent les générations. Aujourd’hui, les enfants connaissent ne serait-ce que « Santiano »

Je suis un mauvais client médiatique, c’est ce qui fait ma spécificité. On ne me voit pas dans Gala, je ne suis pas connu pour mes frasques avec l’alcool ou la drogue ou à Saint-Tropez. Mais incontestablement, au sens propre du mot, mes chansons sont populaires. Il m’est arrivé, Gare de Lyon, de tomber sur un groupe de jeunes qui se met à chanter Santiano avant que toute la gare chante à son tour. Être populaire, ce n’est pas être riche, mais être connu et reconnu. Or, j’ai quand même bien changé, mais les gens de tous âges me reconnaissent.

Quel regard portez-vous sur les artistes de la génération « Âge tendre » actuelle, dont beaucoup sont révélés par des télécrochets ?

Je suis pour les concours ! La vie en est un qui commence par un spermatozoïde qui s’impose face à ses concurrents (rires). Sur le tournage d’une émission hommage à Georges Brassens, j’ai rencontré Slimane [le gagnant de la saison 5 de The Voice] qui a repris L’Auvergnat. C’était bouleversant, il m’a fait me hérisser les poils. Je n’ai donc aucun reproche à faire aux télécrochets, qui sont parfois snobés sous prétexte d’élitisme car ils sont populaires.

Vous êtes partant si une nouvelle tournée « Âge tendre » se lance dans les mois à venir ?

Je suis en tournée avec mes deux musiciens. Ce spectacle, Visiteur d’un soir, est autobiographique. En sortant, les gens connaissent mon jardin secret. Je vais poursuivre sur les routes un certain temps puis, dans le courant de l’année, j’enregistrerai un nouvel album qui sortira en 2018. Je ferai alors une nouvelle tournée avec un autre profil. Je ne pense donc pas repartir avec « Âge tendre » c’était une expérience qui a bien marché.

Vous ne ferez donc pas de politique ?

Je vais vous expliquer. J’ai été contacté par « Le Cercle des gens de peu » qui se décrivait comme des « monarchistes d’extrême gauche » [selon Marianne, ce groupe cacherait en réalité un groupuscule d’extrême droite], ce qui m’a interpellé. Ils m’ont expliqué qu’en Europe, les pays les plus stables - la Suède, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas… - ont des rois et que ce n’est pas incompatible avec la démocratie. J’étais sensible à l’idée du cercle, car les nomades se réunissent en rond autour du feu, c’est un symbole social qui n’a ni gauche ni droite. L’une de mes chansons s’appelle d’ailleurs Le grand cercle de la vie. La fraternité et le partage sont des mots que j’utilise depuis 50 ans. Sur leur fascicule, ils me décrivaient comme un homme parfait incarnant leurs valeurs parce que je n’étais impliqué dans aucun scandale politique, sexuel ou financier. Je leur ai dit : « Mais je ne suis pas candidat, je suis trop vieux ». Eux, affirmaient justement apprécier mon expérience et sont allés à la pêche aux signatures de maires, ils en ont récolté 200… Et puis Sud Ouesta dit que j’étais candidat, que je distribuais des tracts à la sortie de mes spectacles. J’ai appelé le journal en leur disant que je ne leur ferai pas de procès mais que ce qu’ils avançaient était faux, que le monsieur se présentant comme mon porte-parole ne l’était pas. Quand ils sont venus vers moi, je leur ai ouvert ma porte, s’ils m’avaient dit : « Nous sommes des dictateurs qui voulons imposer la monarchie », je leur aurai demandé de passer leur chemin. Je suis désolé de les décevoir.

Mots-clés :