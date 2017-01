Culture

CEREMONIE On connaît désormais les nommés pour les 32èmes Victoires de la musique dont la cérémonie aura lieu le 10 février 2017...

La chanteuse Jain lors des Victoires de la musique. - NIVIERE/SIPA

Benjamin Chapon Google+

Twitter

Evidemment, on ne s’attendait pas à voir concourir nos chouchous de l’année Cléa Vincent, Petit Biscuit, Odezenne ou Flavien Berger. Mais tout de même, ces nominations aux Victoires de la musique manquent singulièrement d’audace.

On reproche souvent aux Victoires de la musique de célébrer encore et toujours les mêmes artistes, de ne pas être représentatives du goût majoritaire, de ne pas aider à la reconnaissance de nouveaux artistes par un large public… Tous ces griefs en partie contradictoires seront sans aucun doute à nouveau de sortie avec l’annonce des nommés pour les 32èmes Victoires de la Musique.

Les Victoires 2017, vraiment ?

Dans les deux catégories principales, Artiste féminine et Artiste masculin, on trouve des artistes très installés comme Imany, Benjamin Biolay et Vincent Delerm, voire des artistes à la carrière plus ancienne encore que les Victoires elles-mêmes : Renaud et Véronique Sanson. Il y a enfin Jain, artiste qui conquiert depuis deux ans un public de plus en plus large et était déjà nommée l’an dernier dans la catégorie Révélations.

Depuis quelques années maintenant, seuls trois nommés sont retenus dans chaque catégorie. Un choix permettant de faire jouer sur scène, au soir de la cérémonie, tous les nommés mais qui allonge encore un peu plus la liste des absents. Voire l’année discographique « réduite » aux albums de chanson de Julien Doré, Christophe Maé et Benjamin Biolay ou aux albums rock de La Femme, Mickey 3D et Louise Attaque, est assez triste.

Voici les nommés des #Victoires2017! RDV le 10 février sur @France2tv et @franceinter pour la 32ème cérémonie des Victoires de la Musique 🎤🎶 pic.twitter.com/0vwCFFH0JG — Les Victoires (@LesVictoires) January 10, 2017

On notera que PNL a raté son pari de présenter son Monde de Chico triple disque de platine dans la catégorie Album de chansons et n’a pas été sélectionné. Le duo hip hop, incontestable phénomène musical de l’année, sera donc absent et laisse Jul, Georgio et Kool Shen concourir pour la Victoire de l’album de musiques urbaines.

Dans la catégorie «Catégorie sans fondement» sont nommés...

Le sang frais de la musique française sera représenté par Amir, candidat français à l’Eurovision, Claudio Capeo et le groupe Radio Elvis. Ces derniers sont les seuls représentants d’une chanson française plutôt alternative.

Les révélations "album" pour les #Victoires2017... RDV le 10 février pour connaître le gagnant! pic.twitter.com/wt1OTgs65a — Les Victoires (@LesVictoires) January 10, 2017

Dans la catégorie de musiques électroniques, on trouve le parrain Jean-Michel Jarre, le duo Justice et le jeune DJ Kungs, soit trois générations de musiciens n’ayant pas grand-chose en commun si ce n’est l’utilisation d’instruments électrifiés. Un peu comme Calypso Rose, Acid Arab et Rokia Traoré qui partagent une nomination pour l’Album de musiques du monde.

Bref, comme chaque année, on voit bien tout ce qui ne va pas dans le système des Victoires sans savoir comment améliorer le système. Et finalement, au soir de la cérémonie, si les artistes sont en forme, le spectacle devrait être plutôt agréable.

Mots-clés :