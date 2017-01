Culture

MUSIQUE Après «Like A Virgin» et «Moi... Lolita», Julien Doré remet ça...

Le nouvel album de Julien Doré, "&" accompagné d'un documentaire, sort ce vendredi 14 octobre. (Illustration) - Goledzinowski

V. J.

Beau cadeau pour la nouvelle année de la part de Julien Doré. Le chanteur avait déjà fait la différence à la Nouvelle Star avec ses reprises de Like A Virgin et Moi… Lolita. Dix ans plus tard, il remet ça avec sa version bien à lui de La Javanaise de Serge Gainsbourg. Une reprise… en japonais.

>> Julien Doré: «Je suis dans quelque chose de beaucoup plus artisanal, très très loin du contrôle marketing»

Short moulant, cheveux au vent, mini-moto

Il avait dévoilé le résultat en avant-première dans l’émission Boomerang d’Augustin Trapenard sur France Inter en octobre, mais il vient de mettre le clip en ligne sur sa page Facebook. Et bien sûr il marche en short moulant, les cheveux au vent, avant de faire de la mini-moto. Tout lui.

>> A lire aussi : Julien Doré invite Pamela Anderson dans son nouveau clip «Le Lac»

Ce drôle de cadeau signe le début de sa tournée promo au Japon pour son dernier album &, mais il a décidé d’en faire profiter le monde entier. Julien Doré a eu l’idée de cette Javanaise japonaise (ça rime) après un concert à Osaka, et c’est la mère de sa régisseuse qui a traduit les paroles.

Mots-clés :