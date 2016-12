Culture

DISPARITION La pop star britannique est décédée ce dimanche, à l'âge de 53 ans, a annoncé son agent...

George Michael, sur la scène de l'Opéra Garnier de Paris, à l'occasion d'un gala de charité au profit du Sidaction, en septembre 2012. - REVELLI-BEAUMONT/SIPA

Fabien Randanne Twitter

Il chantait Last Christmas et, comme par une cruelle ironie du destin, ce 25 décembre 2016 aura été le dernier jour de sa vie. George Michael « est mort en paix, chez lui », à Goring-on-Thames (Angleterre) a annoncé ce dimanche son agent dans un communiqué cité par de nombreux médias britanniques. L’artiste était âgé de 53 ans.

Né Georgios Kyriacos Panayiotou, en Angleterre, le chanteur a vendu plus de 100 millions d’albums tout au long de sa carrière. Il s’est d’abord fait connaître au sein du groupe Wham !, au côté d’Andrew Ridgeley, au début des années 1980, avec des tubes tels que Wake Me Up Before You Go Go ou Careless Whisper. La formation s’est séparée en 1986.

Une carrière solo

En 1987, George Michael a entamé une carrière solo avec son album Faith, qui contient notamment la chanson éponyme et l’un de ses grands succès, I Want Your Sex. Parmi les autres titres fameux de son répertoire figurent Freedom, Jesus to a Child, Fast Love ou encore Outside, sorti en 1998, et dans lequel il évoque ouvertement son homosexualité.

Début décembre, comme le rapporte le site de la BBC, le producteur et compositeur Naughty Boy avait annoncé qu’il travaillait sur le nouvel album de George Michael. Selon une information publiée sur son site Internet le 2 novembre, la pop star était en train de finaliser son documentaire, Freedom, dont la sortie était prévue pour le mois de mars.

« Les membres de sa famille demandent à ce que leur intimité soit respectée en cette épreuve. Aucun autre commentaire ne sera fait pour le moment », a déclaré l’agent de l'artiste.

Mots-clés :