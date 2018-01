Scott Baio accusé d'agression sexuelle par l'une de ses partenaires de la série «Charles s'en charge»

Dans les années 1980, Scott Baio incarnait le rôle-titre de la sitcom Charles s’en charge, diffusée en France à l’époque sur TF1. Son personnage était un garçon au pair qui veillait sur les enfants de la famille Pembroke, dont l’une des filles était incarnée par Nicole Eggert, alors adolescente.

Samedi, la comédienne a sous-entendu sur Twitter que l’acteur l’aurait agressée au moment du tournage « Demandez à Scott Baio ce qu’il s’est passé dans son garage, alors que j’étais mineure. Dégueulasse [« creep »] », a-t-elle écrit, rebondissant sur le tweet d’un internaute qui n’était pas directement lié à ce sujet.

Ask @scottbaio what happened in his garage at his house when I was a minor. Creep. https://t.co/YrQydBKd0a

Le comédien Adam Carl, a confirmé en répondant à Nicole Eggert : « Quand j’ai travaillé sur Charles s’en charge en 1988, je me suis assis à ton côté pendant que tu pleurais au sujet de ce trou du cul abuseur. Je sais que tu dis la vérité et je suis aussi heureux de te voir révéler cela publiquement. »

When I worked on Charles in Charge in ‘88, I sat with you while you cried about that abusive asshole. I know you’re telling the truth and I’m so glad to see you speaking out.