Trump et Jay-Z s'écharpent sur le chômage des Noirs

Donald Trump a décidé de s’en prendre à Jay-Z. Bon courage. Le président américain a brandi dimanche, dans un tweet, la baisse du taux de chômage chez les Noirs depuis son arrivée à la Maison Blanche en réponse à la star du rap, pour qui les propos insultants de Trump éclipsent toute avancée économique : « Quelqu’un peut-il expliquer à Jay-Z que grâce à ma politique, le chômage des Noirs vient d’être signalé au plus bas niveau jamais enregistré »

Somebody please inform Jay-Z that because of my policies, Black Unemployment has just been reported to be at the LOWEST RATE EVER RECORDED! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2018

« On a Donald Trump, le super-cafard »

La veille, Jay-Z avait qualifié de « décevants et douloureux » les termes de « pays de merde » que Donald Trump aurait utilisés pour décrire des nations africaines ainsi qu’Haïti et le Salvador. « C’est comme ça que des gens parlent en privé », a-t-il expliqué sur CNN, se lançant dans une parabole comparant la lutte insuffisante contre le racisme aux Etats-Unis à un produit anticafards vaporisé seulement en surface, qui créerait au final un « super-cafard parce qu’on ne s’occupe pas du problème en profondeur ». Avant d’ajouter, sur le ton de la plaisanterie : « Et maintenant, on a Donald Trump, le super-cafard ».

Jay-Z criticizes President Trump's vulgar comment about African nations: "It's really hurtful because he's looking down on a whole population of people and he's so misinformed because these places have beautiful people" https://t.co/CcD4iuVHAP pic.twitter.com/hFwaFRQZOM — CNN Politics (@CNNPolitics) January 27, 2018

« Traiter les gens comme des êtres humains, c’est ça le sujet »

Prié ensuite de dire si Donald Trump est un bon dirigeant, notamment à la lumière de la hausse du pouvoir d’achat et de la baisse du chômage chez les Noirs comme dans l’ensemble de la population américaine, Jay-Z a répondu : « Non. L’argent ne fait pas le bonheur, ce n’est pas vrai. Ça passe complètement à côté du sujet. Traiter les gens comme des êtres humains, c’est ça le sujet ».