VIDEO. «Destination Eurovision»: Coucou la nation française! Il va falloir voter stratégique pour la finale

France 2 diffuse samedi, dès 20h50, la finale de Destination Eurovision.

L’artiste ou le duo qui sortira gagnant(e) représentera la France en finale de l’Eurovision, le 12 mai au Portugal.

Il est recommandé de voter pour une chanson que l’on apprécie, mais sans oublier de tenir compte de la capacité d’un morceau à plaire à un public international, car c’est lui qui votera à l’Eurovision.

Pensons STRA-TÉ-GIE ! La finale de Destination Eurovision sera diffusée en direct samedi, dès 20h50 sur France 2. Vous, téléspectateurs, pourrez voter pour la chanson la mieux à même de défendre les chances tricolores en finale de l’ Eurovision à Lisbonne (Portugal) le 12 mai. Passage en revue des finalistes afin de vous aider à choisir l’artiste ou le duo qui aura le plus de chances d’emmagasiner les « 12 points ». A vous de peser le pour et le contre…

VOTEZ ! Qui voulez-vous voir représenter la France à l'Eurovision

Lisandro Cuxi, est le plus connu des finalistes et part en position de favori. Né à Lisbonne, on l’imagine attirer l’attention des médias portugais prêts à raconter son histoire de fils prodigue/prodige. Il a toutes les compétences pour faire le show sur scène, d'ailleurs le spectacle prime sur l’émotion. Quand on revoit sa prestation en demi-finale de Destination Eurovision on a ainsi du mal à concevoir que sa chanson parle d’une mère célibataire qui gagne sa vie en dansant en boîte de nuit.

Autres sérieux candidats à la victoire, les Madame Monsieur dont la french touch peut faire mouche à l’international. Leur chanson Mercy parle d’une petite fille née sur un bateau secourant les réfugiés en Méditerranée et résonne particulièrement avec le slogan de cet Eurovision 2018 : All Aboard ! (« Tous à bord ! »). Le morceau, au message humaniste et sans sensiblerie, laisse échapper une émotion (« Je suis tous ces enfants que la mer a pris » = flèche en plein cœur) qui dépasse les barrières de la langue à en juger par les commentaires enthousiastes d’internautes ne parlant pas un mot de français.

Une valise, une boîte à musique et une démarche dégingandée… Tout dans la prestation d’Igit nous crie : « Appuie sur play, tu verras Montmartre ». Il incarne – et l’assume – le stéréotype du chanteur bohème. Et ça, c’est un atout charme à l’étranger pour qui aime voir la France comme le pays des poètes, du romantisme et du « chauffe, Marcel, chauffe ». Sa carte (de l’Europe) du tendre dessinée avec Lisboa Jerusalem pourrait donc bien faire chavirer les cœurs.

Cheveux roses et piercings contrebalancés par de sages lunettes rondes à monture dorée, Emmy Liyana, c’est un look qui ne passe pas inaperçu et ça, c’est un bon point. Vocalement, elle est dans le haut du panier de cette finale et sa chanson Ok ou KO sonne comme un hymne. La jeune chanteuse a tout à gagner à affirmer son attitude badass pour conquérir le monde entier dans un déluge de pyrotechnie à Lisbonne.

Il jouait du piano debout, c’est peut-être un détail pour vous mais ça veut dire beaucoup. Comme il l’a montré en demi-finale, Malo’affirme sa singularité sans chercher à plaire à tout prix. Pour l’Eurovision, c’est à quitte ou double. Il n’est pas dit que les votants accrocheront à son timbre de voix qui nous fait tant planer et les chansons sonnant « rock indé » n’y ont jamais vraiment brillé. Mais son Ciao, qui ne dépayserait pas les oreilles anglo-saxonnes, récolterait sans doute pas mal de points au Royaume-Uni, en Irlande ou en Australie (pays dont Malo’a la nationalité).

Difficile de ne pas se déhancher en écoutant Rêves de gamin. Le morceau est dans la lignée du J’ai cherché d’Amir qui avait fini sixième de l’Eurovision il y a deux ans. Nassi pourrait avoir un destin similaire s’il ne se laisse pas dévorer par le stress qui, en demi-finale de Destination Eurovision, grignotait son souffle. Christer Björkman, le pape suédois de l’Eurovision, lui avait attribué ses 12 points, le score maximum. Un bon signe ?

Louka, c’est l’option latin lover scandant Mamma mia. Avec son couplet en italien, il a de quoi engranger les dodici punti (« douze points ») de l’autre côté des Alpes où Maître Gims, l’un des coauteurs de la chanson, bien connu des Italiens.

Max Cinnamon a 16 ans. S’il prouve que le talent n’attend pas le nombre des années, on est moins convaincu par sa présence scénique. Statique avec sa guitare à Destination Eurovision, on l’imagine mal tenir la scène en finale de l’Eurovision. Il a cependant le temps de s’y préparer. Ce qui est sûr c’est que ce Britannique de naissance, n’aura aucun mal à s’exprimer en anglais face aux médias du monde entier.