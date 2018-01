VIDEO. Arthur H a chanté en direct sur notre page Facebook

Le nouvel album d'Arthur H sort le 26 janvier — Yann Orhan

Après «Soleil dedans» et «L'Or noir», tous deux sortis en 2014, Arthur H revient avec «Amour Chien Fou». Ce double album de 18 titres, enregistré à la Maison de la Poésie au coeur de l'été 2017, a pour maîtres mots mélancolie et joie, chagrin et liesse.

Avant sa sortie le 26 janvier, Arthur H est venu nous présenter quelques uns de ses nouveaux titres en live sur notre page Facebook, dont vous pouvez visionner le replay ci-dessous.