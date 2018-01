VIDEO. «Lorsque je l’ai retrouvé, il était laminé», Gilles Perret dévoile son docu sur Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon le soir du résultat du premier tour. — Gilles Perret

Gilles Perret sort un film sur Jean-Luc Mélenchon qui se passe pendant la campagne présidentielle.

Il a suivi le leader de La France insoumise pendant trois mois.

Il raconte les coulisses du tournage, les bons et mauvais moments.

Les projections en avant-première suscitent beaucoup de débats.

Le réalisateur Gilles Perret sillonne actuellement les routes de France pour présenter son dernier film, L’Insoumis. Il a suivi, de manière intime, de janvier à avril, Jean-Luc Mélenchon, le leader de France Insoumise, lors de sa campagne pour l’élection présidentielle de 2017. Il présente en avant-première ce mardi soir son film à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, et sera à Marseille le 16 février prochain, quelques jours avant sa sortie officielle, le 21 février. Gilles Perret revient pour 20 Minutes sur les coulisses de ce tournage.

Comment avez-vous convaincu Jean-Luc Mélenchon de vous laisser le suivre pendant la campagne électorale ?

Je l’ai rencontré en 2012 pour le tournage du film Les Jours heureux, sur la Résistance. Après l’interview, on a discuté pendant 1 h 30 de nos souvenirs personnels alors qu’on ne se connaissait pas. J’ai rencontré quelqu’un de très sensible, loin de l’homme politique. Je l’ai revu à la projection de mon second film, La Sociale, et c’est là que je lui ai parlé de le suivre pour la campagne électorale. Il m’a dit « Si c’est toi, alors OK. » Je finissais un projet, donc j’ai commencé en janvier 2017 alors que la campagne était déjà lancée.

Comment s’est passé le tournage ?

C’était très sympa. Ce fut une super-expérience de parvenir à une telle proximité avec un candidat qui pouvait potentiellement arriver au deuxième tour. En plus, la politique m’intéresse, donc c’était une expérience formidable de suivre les équipes de campagne de ce candidat qui ne laisse pas indifférent. Il y a eu des grands moments de stress, à courir partout pour ne pas louper un plan. Mais, avec Jean-Luc Mélenchon, on ne s’ennuie jamais.

Que retenez-vous de ces trois mois d’immersion ?

Le moment le plus dur est sans aucun doute lorsqu’il sort de France 5. [Il sort dévasté d’une émission dans laquelle les journalistes lui reprochent son attitude dans une vidéo où il s’énerve face à un ouvrier passablement éméché.] Je ne m’attendais pas du tout à cette réaction venant de sa part, on ne se rend pas compte à quel point ça peut atteindre les personnes.

Quand on regarde l’émission, on se dit qu’il s’en sort bien. Pourtant, lorsque je l’ai retrouvé, il était laminé. C’est dur d’être à côté de quelqu’un aussi affecté et touché par une injustice sous prétexte de faire de l’audimat. Les gens de l’émission n'en prennent pas conscience. Au contraire, après les débats de BFM ou de TF1, lorsqu’on buvait un coup, on a eu des bons moments de rigolade.

A la fin de la campagne, on voit Jean-Luc Mélenchon très ébranlé. Et vous ?

Je fais un métier passionnant, mais le tournage a été éprouvant. Je devrais plutôt dire intense. J’étais seul, sans preneur de son, il fallait donc que je pense à tout et, en même temps, que je discute avec lui, car il aime bavarder. Le tournage était vraiment très intense, il fallait que je ne rate rien.

Quelles sont les réactions du public lors des premières diffusions ?

Elles sont très bonnes. Beaucoup de spectateurs avaient des a priori sur le film, sur le personnage de Jean-Luc Mélenchon. Qu’ils aient voté ou pas pour lui, le film engendre beaucoup de débats, sur sa personne, sur la façon de faire le film, et aussi et surtout sur la façon d’accéder au pouvoir et les stratégies à mettre en place.

Et celles de Jean-Luc Mélenchon ?

Il m’a dit « je n’ai pas à dire si c’est bien ou pas bien, mais je te remercie car ça retranscrit sincèrement ce qu’on a vécu et ce que je suis. Qu’on m’aime, ou pas, je suis comme ça. »