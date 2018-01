Slimane, qui revient ce vendredi avec Solune, son nouvel album, garde un œil sur Destination Eurovision, dont la finale sera diffusée ce samedi, en direct, dès 21h sur France 2. Parmi les finalistes, le chanteur compte en effet plusieurs amis dont Lisandro Cuxi et, surtout Emmy Liyana.

L’artiste, en lice avec sa chanson OK ou KO, a été repérée il y a deux ans par Slimane, alors qu’elle se produisait dans un café. « Elle se cachait presque derrière sa guitare. Elle s’est mise à chanter et en entendant sa voix, je me suis dit : "Ce n’est pas possible, je ne peux pas être là où j’en suis et elle être dans ce bar sans que personne la connaisse"», se remémore-t-il pour 20 Minutes.

Alors le gagnant de The Voice 2016 a dégainé son smartphone pour prendre une vidéo et l’a envoyée à Bruno Berberes, le directeur de casting du télécrochet de TF1... et également de Destination Eurovision. C’est comme ça qu’Emmy Liyana s’est retrouvée aux auditions à l’aveugle, puis dans l’équipe de Zazie, avant de quitter The Voice à l’issue du premier prime l’an passé.

« Emmy Liyana, le personnage, pourrait plaire à l'international »

« Elle est vraiment une artiste que je suis et que je défends, d’ailleurs, je bosse sur l’album qu’elle est en train de préparer », reprend Slimane. Pour lui, elle aurait toutes ses chances à l’Eurovision : « Encore plus que la chanson, c’est Emmy Liyana, le personnage, qui pourrait plaire à l’international. Quand on la voit et quand on l’entend, on se souvient d’elle et ça je crois que c’est important, parce qu’il faut sortir du lot parmi 27 candidats. Marquer les esprits avec sa voix, sa chanson et visuellement, Emmy Liyana peut le faire. »

Si Emmy Liyana ne décrochait pas son ticket samedi soir pour représenter la France à l’Eurovision, Slimane estime qu’elle n’a pas de souci à se faire :« Quoi qu’il arrive je pense que OK ou KO lui permettra de lancer sa carrière. » Ce morceau, composé par Zazie est en effet l’un des quatre titres de la première demi-finale de Destination Eurovision à s’être retrouvé parmi les meilleures ventes sur iTunes en France, le lendemain de sa diffusion. Et elle pourrait réintégrer le Top 50 samedi après son nouveau passage sur France 2.

Et Slimane dans Destination Eurovision l’an prochain, ce serait envisageable ? « Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Peut-être que si on me le propose je dirais oui parce que j’en aurais envie, suggère-t-il. Mais sincèrement, pour le moment, ce que j’aimerais, c’est trouver un artiste que personne ne connaît, un diamant, lui écrire une chanson pour qu’il nous défende avec à l’Eurovision. » A bon entendeur...

Fabien Randanne