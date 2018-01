«Dragon Ball FighterZ»: Testez avec «20 Minutes» le jeu le plus attendu de l'année

«Dragon Ball FighterZ», peut-être le jeu «DBZ» ultime, et assurément le jeu le plus attendu de début 2018 — Bandai Namco

Lorsque le patron de Xbox, Phil Spencer, annonce au dernier E3 qu’il est revenu du Japon avec un jeu nippon un peu foufou, personne ne s’attendait ça… à Dragon Ball FighterZ ! Dès son premier trailer, les fans comprennent qu’ils ne sont pas seulement face à un nouveau jeu de baston Dragon Ball, mais peut-être au jeu DBZ ultime. Comme jouer au dessin animé culte ? Tout le monde retient son souffle jusqu’à la sortie vendredi.

Mais c’est bien la première impression que laisse le jeu, où il est difficile de faire la différence entre les cinématiques animées et les phases de jeu. Les développeurs se sont même amusés à recréer - et cacher - des scènes cultes de l’animé, et le résultat est bluffant.

Si Dragon Ball FighterZ touchera en plein coeur les nostalgiques du Club Do, il est aussi et surtout un vrai jeu de combat, dans l’esprit des Guilty Gear et BlazBlue du même studio Arc System Works, avec combats 3x3, combos de folie et gros potentiel e-sport.

Que vous soyez fan de Dragon Ball ou pro du versus fighting, 20 Minutes vous propose de tester Dragon Ball FighterZ en avant-première dans dans les locaux de la rédaction de Jeux Vidéo Magazine, notre partenaire, au 68 boulevard Malesherbes à Paris 8e. Répondez à ce questionnaire, et vous aurez peut-être la chance de jouer les Super Sayan, et de découvrir avant tout le monde le jeu le plus attendu de ce début d’année.