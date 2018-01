Décès de Johnny: Yodelice de retour en studio pour finir d’enregistrer l’album posthume

Yodelice lors de la cérémonie national en hommage à Johnny Hallyday — Stephane ALLAMAN/SIPA

Yodelice a repris le chemin des studios pour finir l’ultime album de Johnny Hallyday. Le compositeur Maxime Nucci, qui réalise l’album, a publié plusieurs photos sous la forme de stories Instagram, repérées par Le Parisien ce samedi, où on le voit dans un studio d’enregistrement. Sur chaque cliché, il écrit les initiales de Johnny Hallyday, accompagnées de deux cœurs.

>> A lire aussi : Chef de tribu, showman, engagé... Qui est le Johnny Hallyday de 2015?

« Il n’a pas pu enregistrer les deux derniers titres »

Le lendemain de la mort de Johnny, Yodelice avait publié une photo accompagnée du texte : « Rien ne sera plus comme avant. Tu me laisses perdu et désemparé, sans ta noblesse, ton regard, ta voix, ton rire et ton infinie tendresse.

Immense désespoir. Pas d’autres mots, des larmes….beaucoup… tu vas terriblement me manquer..»

De plus en plus affaibli, Johnny espérait finir cet album chez lui à Marnes-la-Coquette, même lorsque le souffle lui manquait trop. Au final, « dix titres ont été enregistrés. Puis la maladie est devenue trop forte, il n’a pas pu enregistrer les deux derniers titres », a affirmé le journaliste Philippe Manœuvre sur le plateau de BFMTV deux jours après sa mort.