VIDEO. Le rappeur Fredo Santana est mort à l'âge de 27 ans

DISPARITION Santana est connu pour avoir joué dans la vidéo de Drake « Hold on, we’re going home »…

Le rappeur Fredo Santana dans le clip de Drake. — CAPTURE ECRAN / YOUTUBE

Le rappeur américain Fredo Santana, Derrick Coleman de son vrai nom, est mort à l’âge de 27 ans, selon plusieurs médias américains qui citent « un ami ». Le producteur et rappeur Maxo Kream a confirmé cette information sur son compte Instagram.

Le producteur a publié une photo de Fredo Santana avec le commentaire : « Damn man I’m lost for words right now I’m cryin my ass off Fredo I love yu B***h RIP a real Savage. » [Mince, mec, je n’ai pas de mots en ce moment, je pleure Fredo je t’aime sale p**** RIP un vrai sauvage]. Aucune source officielle n’a confirmé cette information pour l’instant.

Santana est connu pour avoir figuré dans la vidéo de Drake Hold on, we’re going home, dans laquelle il interprète un homme qui kidnappe la petite copine.

Drake a également rendu hommage à Santana, de même que DJ Akademiks et ASAP Twelvyy.