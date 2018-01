Dolores O'Riordan, la chanteuse de The Cranberries, sera enterrée mardi en Irlande

La chanteuse des Cranberries, Dolores O'Riordan — WENN

La chanteuse irlandaise des Cranberries Dolores O’Riordan, décédée lundi à 46 ans, sera enterrée mardi en Irlande, a annoncé la conférence des évêques irlandais. Une messe aura lieu mardi à 11h30 à l’église Saint-Ailbe, à Ballybricken (sud-ouest), ville située à 18 km de Limerick, où le groupe de rock s’est formé.

>> A lire aussi : Le petit ami de Dolores O’Riordan est inconsolable

Cette messe sera suivie par « un enterrement réservé à la famille », indique la conférence des évêques dans un communiqué.

Strictement réservé à la famille et aux amis proches

Le public pourra se recueillir dimanche à l’église Saint-Joseph de Limerick, de 12h30 à 16h, et « les restes de la défunte reposeront aussi à la maison funéraire Cross, à Ballyneety, dans le comté de Limerick, lundi, à partir de 16 heures ». Les évêques précisent que l’accès à l’église Saint-Ailbe, d’une capacité de 200 places, « est strictement réservé à la famille et aux amis proches ». Ils demandent aux médias de ne pas se rendre à l’intérieur ou aux abords, précisant qu’une zone leur sera réservée.

>> A lire aussi : «The Cranberries a sa place au Panthéon de la musique irlandaise»

La messe sera diffusée en direct par la radio locale Limerick FM. Dolores O’Riordan est décédée lundi à Londres, où elle était présente pour une courte session d’enregistrement. Son corps sans vie a été retrouvé dans un hôtel de Park Lane, une rue prestigieuse du centre de la capitale britannique. Si la cause de son décès n’est pas encore connue, la police londonienne a déclaré ne pas le considérer comme « suspect ».

Des examens post-mortem réalisés

Des examens post-mortem ont été réalisés et les résultats complets devraient être connus début avril. Cheveux noirs coupés courts, silhouette fluette, Dolores O’Riordan était la voix hors norme des Cranberries, particulièrement célèbre dans les années 1990, avec des tubes comme Zombie (sur la guerre en Irlande du Nord), Just My Imagination, ou Linger. Le groupe a vendu plus de 40 millions d’albums à travers le monde.

Les ventes et écoutes en streaming des Cranberries au Royaume-Uni ont augmenté de 1.000 % depuis le décès de la chanteuse et un album de compilation du groupe, Stars : The Best of 1992-2002, s’est classé numéro 16, mieux que lors de sa sortie en 2002, où il était arrivé à la 20e place, selon le classement d’Official Charts.