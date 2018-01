«"Une amie prodigieuse" fait office de casque de réalité virtuelle»... La saga littéraire expliquée par ses lectrices

La "vraie" Elena Ferrante, masquée par son oeuvre — NYU Florence / YouTube

L’enfant perdue, édité chez Gallimard, est disponible en librairies depuis ce jeudi. Ce dernier tome de la saga Une amie prodigieuse était très attendu par un large lectorat qui a fait de ce feuilleton littéraire signé Elena Ferrante ( il s’agit d’un pseudonyme) l’un des best-sellers des années 2010. Comment expliquer un tel succès ? Nous avons demandé aux lecteurs de 20 Minutes de nous raconter ce qui les a captivés dans ces romans.

D’abord, il y a, évidemment, l’histoire… « La condition féminine de l’époque dans le contexte politique, la pauvreté napolitaine, les vies et les amours des protagonistes, etc ... Tout est narré de façon qui touche et fait mouche », résume Maryze MC. « Tel les Rougon Maquart de Zola, ou La Comédie Humaine de Balzac, on suit les personnages, ainsi que leurs familles dans leur quotidien, avilissant certes, mais avec une fervente volonté de s'émanciper, par la réflexion et le studieux exemplaire de l'une, et la révolte ainsi que la colère permanente de l'autre », souligne Marion O. « C’est une histoire de femmes dans une province d'Italie pauvre et machiste. Elle retrace l'amitié qui naît entre les deux héroïnes [Elena et Rafaella surnommées Lenu et Lila]. La plus "lettrée" est admirative de la débrouillardise et de la rébellion de l'amie indéfectible, explique Manuella G. qui a particulièrement aimé ce récit d’ « émancipation de leur condition de femmes soumises : la narratrice par les études, l'amie rebelle en quittant son mari pour suivre son amour d'enfance. Et cela, quitte à se brûler les ailes ! »

Le fait que la saga Une amie prodigieuse évoque la condition des femmes dans les années 1950, explique peut-être pourquoi ce sont très majoritairement des lectrices qui ont répondu à notre appel à témoignages. Le destin et le vécu des deux héroïnes ont peut-être particulièrement résonné en elles. Manuella affirme ainsi qu’elle a découvert le premier tome il y a un an, « dévoré les trois autres sans attendre qu’ils soient édités en poche » et « converti des amies à le lire ».

«Des sentiments dont nous n'osons pas parler»

Julia a été sensible au thème de l’amitié. La jeune femme précise :« La relation complexe entre les deux personnages fait souvent écho à mes relations amicales. Le sentiment de compétition, cette sensation de faiblesse comparée, la joie perverse de l'échec de l'autre et pourtant un amour des plus forts. La transparence des propos de l'auteur nous renvoie à nous-même. Sans jugement et de manière complètement assumée, Elena Ferrante décrit des sentiments que nous avons tous mais dont nous n'osons pas parler. »

Marion O. a, de son côté, particulièrement apprécié aussi « la description fine et véritable de l'Italie du Sud avant la politique du Mezzo Giorno, d'un microcosme sociétal, fondé comme une monarchie arbitraire, aux conséquences désastreuses à long terme pour les personnages entraînés dans cette danse folle, n'ayant que cette mafia orchestrée par la Solara et Caracci comme échappatoire à la misère ».

«Elena Ferrante peint Naples sous nos yeux»

L’autre point fort des romans, c’est Naples. Une ville qui réveille l’imaginaire des italophiles. « J’ai aimé dès le début parce que je la connais », confirme Manuella. Mais il n’est pas nécessaire d’y avoir déjà mis les pieds pour se laisser emporter au fil des chapitres. « Elena Ferrante peint Naples sous nos yeux avec ses mots. Je me suis vraiment retrouvée dans [cette ville], au milieu des couleurs et odeurs. Comme si le livre faisait office de casque de réalité virtuelle ! », s’enthousiasme Marine C. qui, depuis sa découverte du livre n’a « qu’une envie : aller à la rencontre de Naples ». En emportant L’enfant perdue dans ses bagages ?