Canal + va co-produire une série adaptée des livres d'Elena Ferrante

Alors que L'enfant perdue, le quatrième et dernier tome de la saga littéraire à succès d'Elena Ferrante, est publié ce jeudi en France, le groupe de télévision vient d'annoncer qu'il allait co-produire et co-financer la série L'amie prodigieuse, adaptée des best sellers, en partenariat avec HBO et la Rai (groupe des chaînes publiques de télévision en Italie).

La saga raconte l’amitié entre Lila et Lenu pendant l'après-guerre, en Italie. Toutes deux vont essayer de s’affirmer et de s'émanciper dans une société où les hommes ont le pouvoir.

Quatre saisons, 32 épisodes

Les Français pourront donc eux aussi voir sur leur petit écran les quatre saisons prévues (à condition qu’ils soient abonnés à la chaîne, évidemment). Chaque saison comptera huit épisodes, réalisés par Saverio Costanzo.

Le scénario de la série a été écrit par Francesco Piccoli et Laura Paolucci (respectivement scénariste d'Habemus Papam et productrice déléguée du film Gomorra). Ils ont également travaillé avec la secrète et discrète écrivaine, Elena Ferrante elle-même…