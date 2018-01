Sandra Muller, à l'origine de #balancetonporc, poursuivie pour diffamation

La page officielle #BalanceTonPorc a été créée mi novembre 2017 sur Facebook. — Facebook

Elle avait créé le hashtag #balancetonporc pour appeler à dénoncer le harcèlement sexuel, dans la foulée du scandale Weinstein aux Etats-Unis. La journaliste Sandra Muller a annoncé dans un communiqué publié dans la nuit de mercredi à ce jeudi sur Facebook qu’Eric Brion, ex-patron d’Equidia, a décidé de l’attaquer en diffamation.

« Je vais te faire jouir toute la nuit »

« Une assignation m’a été délivrée, dans laquelle Monsieur Brion réclame notamment 50 000 euros de dommages et intérêts pour diffamation, des publications judiciaires et 10 000 euros de frais d’avocat », explique Sandra Muller. « J’irai au bout de ce combat avec l’aide de mon avocat et j’espère que ce procès sera l’occasion de porter un véritable débat sur les moyens de lutter contre le harcèlement sexuel », poursuit-elle.

Au mois d’octobre, Sandra Muller l’avait dénoncé. Il lui aurait dit : « Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit ». Eric Brion avait répondu, en décembre, dans une tribune publiée par Le Monde. « Je réclame le droit à la vérité et à la nuance », titrait-il. Dans ce texte, il reconnaissait avoir tenu des propos déplacés lors d’une soirée « à une seule reprise ». « Je ne veux certainement pas me disculper de ma goujaterie d’alors. Je lui réitère ici mes excuses », insistait-il..