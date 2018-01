Avec «Nintendo Labo», Nintendo invente le Mecano 2.0

JEUX VIDEO Nintendo annonce une nouvelle gamme de jeux vidéo Switch entre loisirs créatifs et Mécano: «Nintendo Labo». Avant son lancement le 27 avril, on a pu tester quelques jeux en exclusivité...

Nintendo Labo, un jeu qui devrait réunir les générations autour de la Switch et des loisirs créatifs. — Nintendo

Nintendo continue de vouloir surprendre les adeptes de ses jeux. La nouvelle game prévue pour avril flirte avec les loisirs créatifs. On a testé quelques jeux en avant première et l'expérience est assez bluffante.

On peut faire confiance à Nintendo lorsqu’il s’agit de surprendre les joueurs. Après une année record avec la sortie de la Switch, de Pokémon Lune et Soleil et de la Super Nintendo Mini, le constructeur proposera dès le 27 avril prochain une toute nouvelle gamme de jeux hybrides à mi-chemin entre les loisirs créatifs et les jeux vidéo, baptisée « Nintendo Labo ». Un vrai nouveau concept qui utilise la Nintendo Switch aussi amusant qu’intelligent que nous avons pu tester en exclusivité.

Direction une petite salle de réunion en plein Boulogne-Billancourt dans la région parisienne. Pour quoi faire ? Le mystère est total et le secret bien gardé. 48h après la présentation des prochains jeux Nintendo via un Nintendo Direct Mini, on s’imagine déjà découvrir ces nouveaux titres. Quelques sympathiques happy few ont aussi été conviés à cette mystérieuse présentation pour laquelle il a fallu, comme toujours montrer patte blanche et signer plusieurs documents de confidentialité. A l’époque des leaks (ces fuites qui gâchent bien souvent la surprise des annonces), la prudence, et une certaine paranoïa, sont de mise.

Les deux kits accompagnés de leur jeu seront disponible le 27 avril prochain. Ici le Multi Kit. - Nintendo

Sur la table qui nous attend, une boîte blanche. A l’intérieur, une série de planches de cartons avec des pièces prédécoupées. Première surprise : avant de jouer il va falloir construire ! Nintendo proposera deux kits de constructions. Un premier avec un robot (que nous n’avons pas vu) et un second avec cinq constructions : un piano, un véhicule radioguidé, une maison, une canne à pêche et un guidon de moto. Toutes ces créations de carton (appelées Toy-Con) seront, sur le principe des loisirs créatifs, customisables. Sortez vos feutres, crayons, gommettes et autres accessoires de scratch book ! Avant de jouer, il va falloir détacher, plier et assembler ces drôles d’accessoires dans lesquels viendront s’insérer Joy-Con et Switch pour des expériences interactives inédites.

Un drôle de véhicule télécommandé qui se déplace grâce aux deux Joy-Con insérés. - Nintendo

Quand on a deux mains gauches comme moi, on se dit qu’on est mal parti pour jouer rapidement aux jeux du Nintendo Labo. Et pourtant. Premier montage avec le véhicule radio-commandé réalisé en moins de 30 minutes. Les consignes à suivre sur la Switch sont claires et le montage simple. « Ne t’inquiète pas, prévient le démonstrateur, tu peux faire défiler les indications à la vitesse que tu veux ». Ouf ! Mieux encore : on prend un vrai plaisir à assembler les pièces, puis à les décorer à grands coups de feutres et d’autocollants. « Pas mal ta création, me glisse mon instructeur ès pliages. Tu vois ce n’est pas compliqué ». Même si je m’aperçois que depuis la maternelle je n’ai guère fait de progrès d’un point de vue artistique…

Comptez au moins 1 heure pour construire la canne à pêche. Les loisirs créatifs sont au coeur du dispositif. - Nintendo

Une fois sa création achevée, on glisse alors les deux Joy-Con à l’intérieur. La Switch va alors servir de télécommande, les vibrations de chaque Joy-Con faisant, sur une surface place, bouger le véhicule ! Une façon ingénieuse d’utiliser la vibration des Joy-Con.

Mille et un jeux possibles avec ses créations

Aux joueurs d’imaginer les jeux possibles en pilotant ces drôles d’engins. « La version finale du jeu vous proposera des suggestions de jeu, complète le spécialiste de chez Nintendo ce qui permettra de multiplier les activités : courses de vitesse, courses d’obstacles, etc. » Ou encore ce combat de lutteurs de sumo robotiques livrés lors de cette démonstration contre notre confrère (victorieux) de Gameblog. Vraiment amusant, les vociférations des joueurs remplaçant la concentration silencieuse des phases d’assemblage.

Cette maison de carton prendra vie grâce aux Joy-Con et à la console insérés à l'intérieur. Etonnant ! - Nintendo

Une fois encore, Nintendo convie les joueurs à des expériences certes technologiques mais dans la « vraie vie ». Tout comme 1-2-Switch invitait les joueurs à ne pas regarder l’écran mais plutôt son adversaire, « Nintendo Labo » propose au joueur des expériences dans lesquels l’écran de la Switch n’est qu’une partie du dispositif sans être central. De nombreux parents tomberont sous le charme. D’autant plus que la partie construction occupe une place essentielle. Comptez plus d’une heure pour construire la canne à pêche et au moins le double pour le piano. De quoi s’occuper en famille les mercredis après-midi entre loisirs créatifs et jeux vidéo.

Nintendo les spécialistes du « fun »

Titre clairement inédit, « Nintendo Labo » fait la part belle aux explications techniques. Le jeu dévoile ainsi le fonctionnement de chaque expérience. Passionnant ! Les fans de technologies et de Mécano seront aux anges. On découvre les rouages derrière chaque activité et autant le dire, impossible de ne pas être bluffé par l’ingéniosité des dispositifs. Quant au prix, si l’on se fie aux tarifs annoncés aux Etats-Unis, il devrait avoisiner les 70 euros (80 pour le Kit Robot). Un tarif élevé pour une boîte remplie de bouts de carton et une cartouche d’activités qui occuperont parents et enfants quelques mercredis après-midi.

Intelligent, original et ludique, « Nintendo Labo »" est à l’image de l’incroyable créativité du constructeur. Le titre devrait sans mal réunir autour la Switch petits et grands pour des ateliers créatifs. Une fois encore, Nintendo place le plaisir au cœur de l’expérience tout en bougeant les frontières. Une leçon.

