Strasbourg: Dans les coulisses des premières répétitions sur scène des Enfoirés au Zénith

Lancer le diaporama Amel Bent et Liane Foly chantent en anglais sur la scène des Enfoirés à Strasbourg cette année. — B. Poussard / 20 Minutes.

Avant de jouer au Zénith de Strasbourg de mardi à dimanche, les artistes des Enfoirés ont commencé à répéter en Alsace.

Après des essais de costumes et quelques petites répétitions individuelles, il s’agissait de leurs premières répétitions sur scène.

A l’entrée backstage, c’est MC Solaar qui, de passage, semble accueillir : « Ça va ? » De bonne humeur, le rappeur fait partie des 13 premiers artistes arrivés en Alsace par le train de 12h40 dimanche, et à se mettre au travail sur la scène du Zénith de Strasbourg – avant le premier des sept spectacles des Enfoirés ce mardi soir (lire ci-dessous).

Si Mimie Mathy est arrivée dès samedi pour bosser les séquences de présentation, les autres entament tout juste les répétitions sur la scène. Devant une entrée de gare tournante, Patrick Fiori enchaîne ainsi Vesoul de Jacques Brel et Je m’en vais de Vianney, puis cède sa place à Amel Bent et Liane Foly en anglais.

Ce sont 10.000 personnes qui pourront assister à chacun des spectacles des Enfoirés en Alsace cette semaine. - B. Poussard / 20 Minutes.

Les scénaristes et accessoiristes au taquet

A côté, les musiciens donnent leurs consignes aux chanteurs : « Trop tôt », « en retard »… C’est que, depuis plusieurs jours, les scénaristes et accessoiristes de la production peaufinent la grosse trentaine de tableaux avec des doublures figurants et voix devant les décors transportés par 25 semi-remorques un peu plus tôt encore.

Le reste de la troupe doit lui arriver petit à petit, comme Kendji Girac par exemple, attendu ce lundi dans une salle bien connue des plus anciens. « On avait fait l’inauguration du Zénith il y a dix ans, c’est un joli clin d’œil, sourit Sophie Bazou, co-responsable des Enfoirés pour les Restos du Coeur. Et on y est très bien accueillis. »

Mais faut-il s’attendre à des surprises cette année sur scène ? Cette dernière répond :

« C’est toujours même recette, de la variété française, des artistes investis, de la bienveillance et de la bonne humeur. C’est l’esprit affiché depuis le début, c’est ce que les gens attendent. »

Patrick Fiori à la conclusion d'un des nombreux tableaux de l'édition 2018 des Enfoirés à Strasbourg. - B. Poussard / 20 Minutes.

Des choses « simples », « loufoques » et « poétiques » cette année

Dans cette édition où la directrice artistique Anne Marcassus annonce un retour à des « choses simples quand il y a de l’émotion », Jenifer remarque, elle, « des choses un peu loufoques et plus de chansons complètes, même s’il y a encore des medleys » tandis que MC Solaar y voit, lui, « pas mal de choses poétiques ». Mais eux ne connaissent pas encore l’hymne, composé par Soprano.

Acteurs du film Alibi.com, Philippe Lacheau, Elodie Fontan et Tarek Boudali seront les petits nouveaux de la troupe de 30 à 35 artistes bénévoles qui rendront également hommage à Johnny Hallyday et France Gall, récemment décédés. « Je chanterai Musique sur un changement de décor », confie ainsi Liane Foly. Parmi les autres interludes, quelques sketchs restent encore à boucler.

Mimie Mathy très entourée sur la scène du Zénith de Strasbourg pour les Enfoirés. - B. Poussard / 20 Minutes.

Thomas Pesquet en chanteur et Carla Bruni de retour

Après des mois de préparation (avec la réflexion lancée au printemps dernier, suivie d’essayages et de répétitions dans un studio au sud de Paris), la première, sorte de grande répétition générale en public, est attendue avec hâte. « C’est le plus émouvant, parce qu’on n’a jamais tous chanté tous ensemble avant, et c’est un peu le miracle », insiste Jenifer.

« Même si se dit toujours qu’on n’a pas bossé assez avant, la magie opère finalement ! C’est assez indescriptible mais tout le monde est content. »

Les prompteurs des Enfoirés aident les artistes à répéter au Zénith de Strasbourg. - B. Poussard / 20 Minutes.

Mais il faudra encore attendre les spectacles du week-end pour voir Zazie, Carla Bruni (de retour !), Julien Clerc, Lorie, Thomas Pesquet (en chanson, si, si !) ou Michèle Laroque - très pris ces temps-ci pour rester une semaine entière - à Strasbourg. Ces mêmes spectacles où auront lieu les enregistrements avant diffusion, plus tard, sur TF1.