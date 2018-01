La chanteuse Eve Angeli va reprendre «Que je t'aime» de Johnny Hallyday... en version zouk — BALTEL/SIPA

On a bien failli passer à côté de cette information, mais mieux vaut tard que jamais. Alors tenez-vous bien. Comme elle l’a révélé à Voici début janvier, repéré par chartsinfrance.net, Eve Angeli plancherait actuellement sur un album de reprises, dont certains tubes de Johnny Hallyday… le tout en version zouk.

Cinq titres « version soleil »

Certains ne le savaient peut-être pas, mais la chanteuse collabore actuellement avec Franky Vincent. Pour les plus curieux, ils ont même déjà sorti un clip, T’es chiant(e), qui est d’une certaine manière, assez fascinant.

Et ce n’est pas fini. En plus d’une émission de divertissement s’intitulant STARSOLEIL, les deux acolytes auraient pour projet un album de reprises. « On travaille sur un album de chansons d’hier et d’aujourd’hui version zouk, a révélé Eve Angéli à Voici. Comme on est très fans de Johnny Hally­day, on a commencé à bosser environ cinq de ses titres version soleil. Que je t’aime, Quelque chose de Tennes­see, Je te promets… Il adorait les Antilles, il repose à Saint-Barthé­lemy alors ça a un côté logique. » Voilà. Et bon dimanche !