VIDEO. Mort de France Gall: Ses fans viennent lui rendre un dernier hommage

DISPARITION Après l'inhumation de la chanteuse en toute intimité vendredi, fans et badauds sont venus en nombre fleurir sa tombe ce samedi...

De nombreux badauds sont venus sur la tombe de France Gall le 13 janvier 2018, au lendemain de son inhumation au cimetière de Montmartre. — Delphine Bancaud

Ils ont enfin pu entrer pour lui dire au revoir. Ce samedi, de nombreux badauds sont venus sur la tombe de France Gall, décédée dimanche matin et inhumée vendredi dans l’intimité au cimetière de Montmartre.

>> A lire aussi : Ses chansons, ses leçons de vie, son fils... Que restera-t-il de France Gall?

Des monceaux de fleurs, surtout blanches, entouraient le caveau.

De nombreux badauds sont venus sur la tombe de France Gall le 13 janvier 2018, au lendemain de son inhumation au cimetière de Montmartre. - Delphine Bancaud

Les fans, beaucoup de baby boomers, étaient recueillis et silencieux ce samedi après-midi.

De nombreux badauds sont venus sur la tombe de France Gall le 13 janvier 2018, au lendemain de son inhumation au cimetière de Montmartre. - Delphine Bancaud

La chanteuse repose dans le caveau familial, une tombe recouverte d’une « maison de verre », située dans la 29e division du cimetière, au côté de son mari, Michel Berger, décédé en 1992, et de sa fille Pauline, décédée en 1997 de la mucoviscidose à l’âge de 19 ans.

De nombreux badauds sont venus sur la tombe de France Gall le 13 janvier 2018, au lendemain de son inhumation au cimetière de Montmartre. - Delphine Bancaud

>> Mort de France Gall: L'hommage d'Elton John à «une très grande artiste et une femme formidable»

Déjà, mercredi et jeudi, ses fans avaient pu lui rendre hommage au funérarium de Nanterre où son cercueil, entouré de roses, était exposé, avec en accompagnement musical une de ses chansons cultes, Ella, elle l’a. Mais vendredi, seules quelque 80 personnes, uniquement le cercle amical et familial, étaient présentes à l’intérieur du cimetière et aux abords du caveau pour l’inhumation de la chanteuse.

Parmi les invités, Jane Birkin, Matthieu Chedid, ou Carole Bouquet. Cette dernière, amie personnelle de longue date de France Gall, ainsi que Jacques Attali ont pris la parole pendant la cérémonie.