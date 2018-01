VIDEO. Eddie Clarke, le guitariste de Motörhead est mort, les trois membres fondateurs du groupe sont désormais décédés

DÉCÈS Edward Allan Clarke avait cofondé le groupe de heavy metal Motörhead avec Lemmy Kilmister et Phil Taylor en 1976...

Lemmy Kilmister, Eddie Clarke et Phil Taylor de Motörhead en 1980 — Andre Csillag/REX Shutt/SIPA

Le trio originel de Motörhead n’est plus. Après le chanteur Lemmy Kilmister et le batteur Phil Taylor, en 2015, Eddie Clarke, surnommée « Fast » Eddie, est mort mercredi 10 janvier à 67 ans. Ensemble, ils avaient fondé, en 1976, le trio de heavy metal mythique. La page officielle de Motörhead, qui existe toujours alors que le groupe a été dissous en 2015, a annoncé la nouvelle.

« Nous sommes dévastés de devoir vous annoncer une nouvelle que nous avons apprise nous-mêmes seulement ce soir… Edward Allan Clarke - ou, comme nous le connaissions et aimions, Fast Eddie Clarke - est mort paisiblement hier », annonce la page Facebook. Le guitariste est mort à l’hôpital, où il était soigné pour une pneumonie.

Un guitariste mythique

Eddie Clarke avait quitté le groupe Motörhead en 1982 pour fonder le groupe Fastway. Il avait retrouvé ses acolytes le temps d’un concert en 2004 à Birmingham. Né en 1950 à Londres, il a participé à l’une des plus excitantes aventures de l’histoire du heavy metal en fondant Motorhead et en composant une bonne part des morceaux des albums mythiques du groupe comme Ace of Spades.