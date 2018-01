Posez vos questions à la dessinatrice de BD Marion Montaigne, qui dessinera en direct sur notre page Facebook lundi

Marion Montaigne est en lice pour la Fauve d'Or avec son album «Dans la combi de Thomas Pesquet». — M. Montaigne/Rita Scaglia 2013/Dargaud

En passant 196 jours à bord de la station spatiale internationale, Thomas Pesquet est (un peu) devenu notre Neil Amstrong à nous. D’accord, il n’a pas marché sur la Lune, mais il nous a tous fait lever les yeux vers le ciel et il s'est fait un sacré nom. Ce que l’on sait moins, c’est qu’il a été sélectionné parmi 8413 candidats et qu’il a suivi une formation ultra-intensive de plus de six ans. Tout cela, Marion Montaigne le raconte dans Dans la combi de Thomas Pesquet (Dargaud), retenu en sélection officielle au festival d’Angoulême, du 25 au 28 janvier.

Avec son humour habituel, la dessinatrice retrace toute son aventure, de la sélection à son retour du Terre. Comment on devient astronaute, qu’est-ce qu’ils font exactement là-haut, en dehors de prendre des photos, comment fonctionne la coopération spatiale entre l’Europe, les Etats-Unis, la Russie, le Japon et le Canada. Autant de réponses apportées par cet album aussi drôle qu’instructif.

Marion Montaigne sera à la rédaction de 20 Minutes lundi 15 janvier à 14h pour dessiner en direct sur notre page Facebook et répondre aux questions des internautes.

