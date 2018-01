«Titanic»: 20 ans après, la fin du film est toujours remise en question par ses fans (il y avait la place pour deux sur cette foutue planche)

Leonardo DiCaprio et Kate Winslet dans «Titanic». — LILO/SIPA

Vingt ans après sa sortie, et alors que TMC diffuse, mardi soir, un documentaire inédit sur l’histoire du film culte, Titanic continue de fasciner les cinéphiles. Mais les fans n’arrivent tout simplement pas à faire le deuil de Jack, le personnage interprété par Leonardo Di Caprio qui meurt dans les eaux glacées de l’Atlantique Nord à la fin du film. Désolé pour le spoil… La communauté des fans est ainsi déchirée en deux camps. Certains estiment que Jack affronte son destin tragique, d’autres pensent que cette ingrate de Rose aurait dû lui faire une place sur la planche. Des heures et des heures de débat ont découlé de cette question.

Pourtant, James Cameron a été clair : « Dans le scénario du film, Jack meurt. Donc, Jack doit mourir. On s’est peut-être planté, peut-être que la planche aurait dû être plus petite, mais lui, il meurt. »

Pour se consoler, les fans ont conçu plusieurs théories. Aussi hallucinant que cela puisse paraître, certains ont opté pour l’option « Jack est le fruit de l'imagination de Rose ». L’hypothèse tient debout. Une sorte d’ami imaginaire qui aurait permis à l’héroïne de sauver sa peau lorsqu’elle eut ses pensées suicidaires. Sauf que, et c’est là que toute cette idée tombe à l’eau (sans mauvais jeu de mots), comment peut-on expliquer que Jack puisse avoir des conversations avec d’autres voyageurs du navire s’il est imaginaire ? Mais aussi, pourquoi Cal, le fiancé de Rose, serait-il jaloux d’un fantôme ? Surtout, qui aurait dessiné Rose sur le sofa si ce n’est pas Jack ?

Jack est Samuel Beckett

D’autres préfèrent croire que Jack est en réalité venu tout droit… du futur. L’idée que le jeune homme soit simplement pauvre ne convainc pas quelques fans du film. Selon eux, s’il joue aux cartes pour pouvoir obtenir un billet pour monter à bord du Titanic, c’est parce qu’il vient du futur, et qu’il n’a donc pas de monnaie de l’époque sur lui. Cette théorie est alimentée par plusieurs anachronismes. Dans le film, Jack explique à Rose qu’il est déjà allé pêcher dans le Wisconsin au Lac Wissota, à Chippewa Falls, et lui promet un peu plus tard de l’emmener sur les montagnes russes de la baie de Santa Monica. Pourtant, le lac artificiel a été créé cinq ans après le naufrage, et les attractions de Santa Monica n’ont vu le jour qu’en 1916… Jack serait alors un ange gardien en mission pour veiller sur Rose afin qu’elle ne se donne pas la mort. Titanic serait alors une sorte d’épisode bonus de Code Quantum.

Certains fans du film ont même vu plus grand, en estimant que Jack Dawson et Gatsby le Magnifique ne feraient qu’un. Selon cette théorie, le jeune homme ne se noierait finalement pas dans les eaux glacées de l’Atlantique et deviendrait même milliardaire. Comment ? C’est un pur mystère. Puisque Rose possède toujours le Cœur de l’Océan, on peut imaginer que Jack n’a finalement glissé qu’une contrefaçon dans la poche de manteau de sa bien-aimée et a gardé le vrai diamant pour fonder sa fortune personnelle. D’ailleurs, après avoir été révélé dans le rôle de Jack, Leonardo Di Caprio a interprété Jay Gatsby dans un remake de Baz Luhrmann…

La fin du film aurait pu être différente

Titanic aurait pu toutefois avoir une fin différente de celle qui existe aujourd’hui. Plusieurs scènes ont été dévoilées sur Internet ces dernières années. Une scène tournée au ralenti où l’on voit Rose être accueillie sur le Carpathia, ce bateau qui récupéra les naufragés du Titanic, a été coupée au montage. On y voit l’héroïne, frigorifiée, perdue, épuisée, avec une boisson chaude à la main et une couverture sur le dos.

Des images proposant une fin un peu différente de l’actuelle ont été postées également sur le net il y a trois ans. Alors que Rose, âgée, veut jeter le Coeur de l'Océan par-dessus bord (comme elle le fait de façon discrète dans la version originale), sa petite-fille et Brock Lovett interviennent et tentent cette fois-ci de l’en dissuader et sont en suite épris d’un fou-rire quelque peu inexpliqué…

A l’inverse de George Lucas, James Cameron reste sans doute persuadé que la fin qu’il a donnée à Titanic est la bonne, et il ne s’imagine pas la modifier.