Emmanuel Macron annonce la création d'un Centre Pompidou à Shanghai

DECLINAISON Le musée parisien mène une politique d’ouverture à l’international, avec également des projets en Espagne, Corée et Belgique...

Le Centre Pompidou, de nuit, à Paris. — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

Lors de sa visite en Chine, le président français Emmanuel Macron a annoncé qu’un partenariat entre la France et la Chine avait été conclu pour la création d' un Centre Pompidou d'art contemporain​ à Shanghai. Un protocole d’accord avait été signé à l’été 2017 avec le groupe public chinois West Bund Group, avec une ouverture au public envisagée pour début 2019 et une place importante accordée à l’art contemporain chinois.

Le musée parisien, qui possède l’une des plus importantes collections d’art contemporain au monde, mène une intense politique d’ouverture à l’international. Le concept de « Centre Pompidou provisoire » est testé depuis mars 2015 à Malaga, en Espagne, et pour cinq ans. Un projet d’implantation à Séoul a été annoncé en 2016, et un espace devrait également être créé à Bruxelles en 2020.

Le Louvre a lui aussi entamé son développement international, il est impliqué dans l’ouverture aux Emirats arabes unis du Louvre Abu Dhabi qui expose des œuvres de musées français : Pompidou, Guimet, Quai Branly, Orsay… Le Louvre, premier prêteur, a en effet cédé l’utilisation de sa « marque » pour trente ans et six mois moyennant une redevance de 400 millions d’euros. Macron avait inauguré ce Louvre d'Abu Dhabi en novembre.