David Bowie: Deux ans après, le chanteur est toujours dans le cœur des fans

Des fans de David Bowie fleurissent le monument en sa mémoire à Brixton — DHF/ZDS/WENN.COM/SIPA

Deux ans après sa disparition, David Bowie reste toujours gravé dans les mémoires de ceux qui l’admirent. A Londres, des fans du monde entier s’arrêtent toujours devant la fresque à l’effigie de la star, dans le quartier de Brixton. Fleurs, photos, messages, ou encore goodies s’empilent de jour en jour sur le trottoir.

Figured it was finally time to visit the David Bowie mural in #Brixton ❤️ #DavidBowie pic.twitter.com/JfeKViNQ4D — Cinema Parrot Disco (@tableninemutant) May 28, 2017

Pour célébrer l’anniversaire du chanteur, la chaîne de télévision américaine HBO diffuse lundi soir un documentaire intitulé David Bowie : The Last Five Years réalisé par Francis Whately. Ce dernier avait déjà séduit le public avec son film « Five Years » en 2013. Cette fois-ci, le documentariste retrace les dernières années de la vie de Bowie, avec un focus sur la création des deux albums The Next Day et Black Star. Pour les fans français, le film sera disponible à la demande sur le site de la chaîne américaine.

Un club de lecture et une vente aux enchères

La famille du chanteur anglais entretient également sa mémoire, à sa façon. Duncan Jones, le fils de David Bowie, a ouvert ces derniers jours un site en ligne où sont partagés les livres préférés de son père : le « Bowie Book Club ». Il avait partagé sur Twitter, le 27 décembre dernier : « J’ai le sentiment d’avoir le devoir de commencer un marathon de lecture en hommage à papa ».

My dad was a beast of a reader. One of his true loves was Peter Ackroyd’s sojourns into the history of Britain & its cities. I’ve been feeling a building sense of duty to go on the same literary marathon in tribute to dad. Time allowing...#Read-ItBig’nsTheBrain — Duncan Jones (@ManMadeMoon) December 27, 2017

Dans le même temps, la fameuse Volvo 262C Bertone du rockeur a été vendue aux enchères en Suisse, où il a vécu pendant plusieurs années, pour 212.000 francs suisses (soit près de 180.000 euros). Le véhicule, toujours en bon état, a été utilisé par Bowie jusqu’en 1998, et avait 53 000 kilomètres au compteur.

Les Français ne l’oublient pas

En France également, les fans de David Bowie sont toujours au rendez-vous. Mercredi 10 janvier, soit le jour de l’anniversaire de la mort du chanteur, la tournée hommage Celebrating David Bowie se produit en concert à la salle Pleyel de Paris. Un cadeau pour les fans français.

Toujours à Paris, mais cette fois-ci au Supersonic, la plus grande communauté de fans du pays, Bowie France, organise pour la deuxième année consécutive la Convention Bowie le 28 janvier prochain, pour rendre à nouveau hommage à la superstar pendant toute une après-midi.

Si la page Facebook et les comptes Twitter et Instagram de David Bowie sont toujours actifs et actualisés, les fans du monde entier en profitent pour adresser régulièrement leur affection et leurs remerciements à celui qu’ils aimaient tant.