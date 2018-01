Golden Globes 2018: La France ne repart pas complètement bredouille

CINEMA Alexandre Desplat et la coproduction germano-française «In the Fade» ont triomphé...

Le compositeur français Alexandre Desplat, vainqueur aux Golden Globes, le 7 janvier 2018. — Jordan Strauss/AP/SIPA

Cette année, le palmarès n’était pas vraiment l’actualité principale de ces Golden Globes, marqués par le mouvement #MeToo/#TimesUp, avec des acteurs et des actrices tout en noir pour protester contre les violences sexuelles. Mais la Hollywood Foreign Press Association a quand même décerné des trophées, et la France, qui n’avait pas beaucoup d’artistes nommés, s’en est bien tirée.

Un Golden Globe et demi

Habitué des cérémonies hollywoodiennes, Alexandre Desplat a remporté le Golden Globe de la meilleure bande originale, pour The Shape of Water. Presque blasé, le compositeur français s’est exclamé : « Merci beaucoup, c’est une couleur différente du précédent. » Il a ensuite remercié Guillermo Del Toro pour avoir réalisé un film qui l’a « énormément ému ».

In the Fade, du cinéaste allemand d’origine turque Fatih Akin, une coproduction française, a remporté le prix du meilleur film en langue étrangère. Il met en scène Diane Kruger, bouleversante en femme dont le mari et l’enfant ont été tués dans un attentat de sympathisants nazis, qui avait déjà été récompensée à Cannes.