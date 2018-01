VIDEO. Au Sénégal, «N’Gor la belle» pleure France Gall

France Gall, décédée le 7 janvier 2018 à 70 ans, possédait une maison et un restaurant sur l'île de N'Gor, au Sénégal. — CHAUSSE/TF1/SIPA

Le Sénégal aussi est en deuil. A trois minutes de pirogue de Dakar, la petite île de N'Gor, surnommée « N’Gor la belle », pleurait dimanche la chanteuse française France Gall, qui y possédait une maison, tandis que son restaurant, dans un quartier résidentiel de la capitale sénégalaise, a gardé les volets baissés.

Réactions des habitants de l'île de Ngor, à l'annonce du décès de la chanteuse France Gall qui avait vécu plusieurs années au Sénégal pic.twitter.com/t5Lq32JnbJ — Le journal Afrique (@JTAtv5monde) January 7, 2018

Sur l’île, qui s’orthographie également Ngor, des vigiles empêchaient de s’approcher de la modeste demeure d’un étage aux murs jaune clair de la chanteuse décédée dimanche matin, a rapporté un vidéaste de l’AFP.

Les ruelles de N’Gor, îlot de tranquillité face à l’océan Atlantique prisé par les surfeurs, étaient pratiquement vides par cette journée fraîche et venteuse.

Emilie, une touriste italienne, pour qui France Gall « était tout » s’y est tout de même rendue. Elle explique s’être sentie « déboussolée » à l’annonce de son décès d’une récidive d’un cancer. Abdoulaye Diallo, artiste-peintre qui tient une galerie d’art sur l’île, connaissait celle qui, dans la chanson « Babacar », évoquait la détresse et la pauvreté d’une mère sénégalaise et de son fils qu’elle avait rencontrés. « Elle était d’une générosité extraordinaire et très discrète. C’était la première à participer pour faire avancer l’île et pour participer aux actions caritatives », se souvient-il.

Le restaurant de France Gall sera fermé deux jours

Sur la terre ferme, sur la corniche des Almadies, le cabanon-crêperie-restaurant que possédait France Gall, le Noflaye Beach, n’a pas ouvert dimanche. « Pour cause de décès de France Gall, le restaurant est fermé pour deux jours », indique une affiche.

A travers la porte de l’établissement, situé en bord de mer, le gérant, visiblement ému, refuse de parler aux journalistes. « C’est trop douloureux », lâche-t-il simplement.

Le président français Emmanuel Macron a présenté dimanche ses condoléances à la famille de la chanteuse, mais aussi aux habitants de Ngor.