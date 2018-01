Mort de France Gall: «Une part de ma vie s'en va avec toi», la réaction émue de Julien Clerc à l'annonce de la mort de son ex-compagne

C’était LA chanteuse française des années 80. France Gall est morte dimanche matin à 70 ans, a annoncé à l’AFP sa chargée de communication Geneviève Salama. Et les réactions ne cessent d’affluer sur les réseaux sociaux.

Julien Clerc, qui fut son compagnon pendant quelques années, semble particulièrement bouleversé.

Pierre Lescure, son ami, lui a adressé un hommage très émouvant.

Richard Berry, qui avait participé à ses côtés à l’opération humanitaire « Action Ecoles » en Afrique a déclaré sur RTL : « France Gall, c’était la joie de vivre. C’était quelqu’un d’extrêmement extravertie, tournée vers les autres, capable de s’émouvoir de la difficulté des autres. C’est quelqu’un qui m’a énormément touché ».

Le président de la République, grand fan de chanson française, lui a rendu un vibrant hommage.

Toujours très actif sur Twitter, l’ancien Premier ministre, Manuel Valls, lui a emboîté le pas.

François Hollande s’est aussi fendu d’un petit mot laudateur.

Nicolas Sarkozy, visiblement fan de l’artiste, a tenu aussi à lui rendre hommage.

Mais la réaction la plus lyrique revient à Christophe Castaner.

Visiblement très fan, Gaspard Gantzer, l’ancien conseiller politique de François Hollande, a mis à l’honneur l'une des chansons fétiches de la star dans un de ses tweets.

La ministre de la Culture François Nyssen lui a elle aussi rendu hommage ce dimanche matin.

L’ex ministre de la Culture jack Lang a également réagi : « C’est une part de notre patrimoine musical qui disparaît mais le doux timbre de la voix de notre émouvante groupie du pianiste restera encore très longtemps dans nos cœurs », a-t-il déclaré à l’AFP.

France Gall a servi d’exemple aux chanteurs qui l’ont succédé. Plusieurs d’entre eux se sont donc manifestés ce dimanche matin, à l’instar de Lara Fabian.

Christophe Willem a aussi exprimé leur émotion.

L’Eurovision, concours qu’elle a gagné en 1965 à Naples avec Poupée de cire, poupée de son, a exprimé ses condoléances.

On behalf of the entire #Eurovision family we would like to extend or deepest condolences to France Gall's loved ones. Here's our tribute to her https://t.co/8x4cE7cI0K pic.twitter.com/zSCLMaKhD3