Mort de Johnny Hallyday: Laura Smet sort de son silence et rend hommage à son père

Laura Smet, bébé, dans les bras de son père. — Capture d'écran Instagram

Elle ne s’était pas encore exprimée depuis la mort de son père, le 6 décembre dernier. Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye, a posté un émouvant message samedi soir sur Instagram pour rendre hommage à son père et à tous ceux qui l’ont soutenue ces dernières semaines.

Le message est accompagné d’une photo d’elle, encore bébé, dans les bras de son père.

« Mon papa que j’aime »

« Je voulais vous remercier de tous vos messages qui m’ont énormément touché », écrit d’abord Laura Smet. Puis, rendant hommage à son père, elle confie qu’il « est la personne que j’aime le plus et je ferai tout pour le rendre heureux de là où il est. Il est la force incarnée, l’humilité sans limite, et son sourire illuminait mon monde entier… Mon papa que j’aime », a déclaré l’actrice sur Insta­gram.