VIDEO. Las Vegas: Une fan un peu trop enthousiaste s'agrippe à Céline Dion en plein concert

La star québécoise n’a pas perdu son sang-froid. Les fans de Céline Dion ont assisté à une scène des plus insolites lors du concert de la star à Las Vegas, ce vendredi. En effet, la chanteuse, qui avait proposé à une de ses spectatrices de monter sur scène avec elle pour lui serrer la main, s’est retrouvée avec ladite fan accrochée à son cou.

