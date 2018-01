Rihanna, Mylène Farmer, Jimi Hendrix... Les albums les plus attendus de l'année 2018

Les albums les plus attendus de l'année 2018 — SIPA

Qui dit nouvelle année, dit nouveaux projets ! Et question musique, 2018 s’annonce plutôt prometteuse. Si certains attendent avec impatience le grand retour de Mylène Farmer, d’autres trépignent à l’idée de découvrir celui de Rihanna. Sans oublier le tant attendu album posthume de Johnny Hallyday, qui nous a quittés en décembre dernier… Petit florilège (non exhaustif) de ce qui nous attend les douze prochains mois.

Mylène Farmer

Trois ans après Insterstellaires (qui avait divisé les journalistes culture de 20 Minutes), « l’Ange roux » pourrait bien présenter un nouveau projet musical cette année. Depuis, comme le rappelle le site Chartsinfrance.fr, Mylène Farmer a quitté Universal pour Sony, et elle apparaîtra prochainement dans le film Ghostland en mars prochain, dans lequel elle tient le rôle principal. Et un nouvel album pour couronner tout ça ? Suspense…

Maître Gims

Après Mon cœur avait raison en 2015, tout porte à croire que Maître Gims devrait sortir cette année un nouvel album intitulé La ceinture noire. Un nouvel opus probablement estampillé « made in USA » puisqu’en août dernier, l'artiste déclarait «vouloir conquérir» les Etats-Unis, dévoilant au passage un titre en anglais. En attendant, on vous laisse savourer l’un de ses plus grands tubes, l’indétrônable Sapés comme jamais.

Christine and the Queens

Il y a un an, la chanteuse de Christine and the Queens dévoilait être en pleine élaboration d’un nouvel album, « plus pêchu, plus funk », mêlant funk donc, rap et pop. Si certains attendaient ce nouveau cru pour 2017 (raté), on mise désormais sur 2018 pour découvrir ce que nous réserve Christine.

Justin Timberlake

Dans moins d’un mois (et cinq ans après son dernier album studio, The 20/20 Experience : 2 Of 2), Justin présentera au monde son tout dernier bébé : Man of the Woods. Il a dévoilé le clip du premier titre ce vendredi, Filthy, dans lequel il se met dans la peau d’un Steve Jobs en 2028. A découvrir en attendant la suite…

Rihanna

Une année où sort un nouvel album de Riri, cela ne peut être qu’une excellente année ! Et il y a de fortes chances que ce soit le cas, Rihanna ayant planché en studio tout 2017. On ne sait pas vous, mais nous, on a hâte.

Drake

Dans la famille « vivement le prochain album », nous demandons Drake ! Car oui, le Canadien devrait lui aussi revenir dans les bacs cette année. En août dernier, il avait confirmé ce nouveau projet, et teasé également une collab avec son compatriote The Weeknd… De quoi titiller notre curiosité.

Johnny Hallyday

Disparu en décembre dernier, Johnny manque déjà affreusement à ses fans. Néanmoins, notre petit doigt nous dit que 2018 pourrait leur réchauffer un tout petit peu le cœur. Avant de nous quitter, le Taulier a enregistré dix titres inédits, avec Yodelice et Yarol Poupaud notamment, qui sortiront sur un album posthume, probablement cette année. On croise les doigts en tout cas, et on pense fort à Johnny.

Jimi Hendrix

Autre nouvelle de frappadingue, 2018 sera aussi marquée par la sortie d’un autre album posthume : celui de Jimi Hendrix. Le 9 mars prochain, sortira Both Sides of the Sky, 13 titres enregistrés entre 1968 et 1970, dont dix inédits. On vous le dit, 2018 risque d’envoyer du lourd.