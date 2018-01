Posez vos questions à Christophe Blain, auteur de la série de BD «Gus», qui dessinera en direct lundi sur notre page Facebook

Christophe Blain est en lice pour le Fauve d'or avec le 4e album de sa série «Gus». — C. Blain/Dargaud/BALTEL/SIPA

Il a triomphé en 2012 en remportant le Fauve d'Or pour le deuxième tome de Quai d'Orsay, Chroniques diplomatiques. Le dessinateur de BD Christophe Blain est de nouveau en sélection officielle au festival d'Angoulême (du 25 au 28 janvier) pour Happy Clem, 4e tome de sa série Gus.

Les fans de ce western désopilant ont attendu huit ans pour retrouver les trois bandits, qui cherchent désespéremmment l'amour entre un braquage de banque et une attaque de train. Ce quatrième tome est centré sur le personnage de Clem. Rangé des colts et des diligences, il est devenu quincailler et mène une vie honnête avec sa femme et sa fille. Mais jusqu'à quand?

Christophe Blain sera à la rédaction de 20 Minutes lundi 8 janvier à 14 heures pour dessiner en direct sur notre page Facebook et répondre aux internautes. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions en remplissant le formulaire ci-dessous.